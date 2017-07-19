Конгресмена США підозрюють у зв’язках з Кремлем –The Daily Beast

Конгресмен-республіканець від штату Каліфорнія Дейна Рорабакер отримував вказівки з Москви, - дійшов такого висновку журналіст видання The Daily Beast Nico Hines, провівши масштабне розслідування.

Після того, як посадовці з Москви надали секретний документ конгресмену Рорабакеру, той намагався змінити законодавство з санкцій, введених США у зв’язку із справою Магнітського, і організувати слухання в Конгресі, які б негативно висвітлили персону відомого критика Путіна - Білла Броудера, зазначає видання.

Броудер раніше був одним з найбільших іноземних інвесторів Росії, а його податковим юристом був Сергій Магнітський. Після того, як Магнітський повідомив державі про ухиляння від оподаткування на 230 мільйонів доларів в 2008 році, його незаконно затримали, фізично над ним знущалися і залишили помирати в слідчому ізоляторі Росії в 2009 році.

В документі, переданому Рорабакеру в квітні 2016 року в Москві, викладалась альтернативна реальність, де США і решту світу було обдурено скандалом на $230 мільйонів, що призвело до санкцій проти 44 росіян, повідомляє The Daily Beast. У документі вказувалось, що зараз є ідеальний час для зміни ставлення Заходу до клептократії Путіна. «Зміна ставлення до історії Магнітського в Конгресі ... мала б сприятливий відгук від російської сторони», - вказувалось в документі. Хоча там не зазначалось, що саме зробила б Москва, але була обіцянка «залагодити основні суперечливі питання та неузгодженості в середині Сполучених Штатів».

Рорабакер визнав, що прийняв документ, але зазначив, що його зустріч з посадовцями Генеральної прокуратури Росії під час його візиту до Москви в квітні 2016 року, була «короткою та формальною».

Після повернення з Москви, Рорабакер затримав в Комітеті розгляд законопроекту Магнітського і запропонував усунути ім’я Магнітського з його назви. «Конгресмен побачив інформацію, яка піддає сумніву відому нам версію подій навколо Магнітського і він (конгресмен) хоче в цьому розібратись», - пояснила затримку прес-служба Рорабакера.

Пояснюючи свою позицію, Рорабакер використовував аргументи, наведені в московському документі, зокрема, що Магнітський був фінансовим радником, а не юристом, що Броудер, можливо, хотів уникнути оподаткування на мільйони доларів і відмовився від громадянства США, щоб не платити податки.

«Видається, я щойно прослухав презентацію RT (пропагандистського каналу Росії)», - сказав конгресмен Джеррі Конноллі, коментуючи позицію Рорбакера. Конноллі також зазначив, що свідчення з російського джерела треба сприймати скептично, так як оперативники цієї країни є експертами з дезінформації і підробки свідчень.

The Daily Beast отримав копію електронного повідомлення, з якого видно, що юрист компанії Весельницької надавав конгресмену інформацію проти Броудера та Магнітського.

Рорабакер також організував показ російського пропагадистського фільму, наданого йому Генеральною прокуратурою Росії, в Newseum в Вашингтоні. Фільм в негативному світлі зображував Магнітського.

Просування фільму на міжнародному рівні організовувала Наталія Весельницька - близький друг Генерального прокурора Росії Чайки.

Читайте докладніше: Чому на зустріч сина Трампа з російською юристкою прибув екс-офіцер контррозвідки СРСР

За чотири роки перед цими подіями, з Рорабакером, який є давнім прихильником Росії та очолює підкомітет з питань Європи Комітету з закордонних справ Палати представників, окремо провели розмову агенти ФБР, які повідомили йому, що російські розвідники намагаються його завербувати, повідомляє The Daily Beast.

Навіть, якщо він серйозно поставився до попередження, це не зупинило його від того, щоб проводити час з російськими апаратниками під час візиту до Москви навесні 2016 року, відзначає видання.

Коментуючи підозри у змові, конгресмен Конноллі зазначив: «Ми є конгресменами США. Наше завдання – захищати інтереси нашої країни та наших союзників. Не змовлятись, вибачати, відкидати, чи, ще гірше, співпрацювати з іноземними супротивниками та їх посіпаками».

Дивіться також: Зроблено в Америці: за що критикують Дональда Трампа