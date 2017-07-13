Конгресмен-демократ Шерман офіційно ініціював процес імпічменту Трампа

Демократи Бред Шерман і Ал Ґрін внесли акт про імпічмент президента США на розгляд Палати представників



Член нижньої палати Конгресу США, демократ з Каліфорнії Бред Шерман вніс на розгляд акт про імпічмент Дональда Трампа, почавши, таким чином, процес звільнення чинного президента з його посади, повідомило агентство Associated Press.



У поданому на розгляд Палати представників в середу документі Шерман звинуватив Трампа в перешкоджанні правосуддю в ході розслідування фактів втручання Росії в торішні президентські вибори в США. Як приклад таких дій конгресмен навів рішення президента Трампа звільнити директора ФБР Джеймса Комі.



Бред Шерман визнав, що ініціатива про імпічмент - це початок дуже довгого процесу. До демократа з Каліфорнії приєднався його колега-демократ з Техасу - Ал Ґрін, який раніше вже закликав до імпічменту Дональда Трампа. Лідери Демократичної партії в Конгресі дистанціювалися від цієї ініціативи з міркувань того, що вона тільки призведе до згуртування прихильників Трампа, йдеться в статті АР.





Шерман подав акт про імпічмент в Палату представників на наступний день після того, як син президента, Дональд Трамп-молодший, визнав, що зустрічався з російською юотисткою Наталією Весельницькою в ході передвиборної кампанії. Весельницька нібито пообіцяла надати йому офіційну інформацію російської влади, яка компрометує тодішнього суперника Дональда Трампа на президентських виборах - Гілларі Клінтон.



Як повідомляє видання The Hill, ініціатива конгресмена Шермана навряд чи буде мати успіх в Палаті представників, контрольованої республіканською більшістю.



За словами Шермана, він сподівається, що його акт про імпічмент послужить попередженням адміністрації Білого дому і створить юридичний механізм відсторонення Трампа від обов'язків президента в разі, якщо, в довгостроковій перспективі, республіканці теж підтримають цю ініціативу.



Конгресмен-демократ хоче «почати цей довгостроковий процес для того, щоб захистити країну від випадків зловживання владою, перешкоджання правосуддю, а також імпульсивної і неосвіченою некомпетентності», - цитує Шермана видання The Hill.



За всю історію США лише два президенти піддалися імпічменту: Ендрю Джексон в 1868 і Білл Клінтон в 1998 році. Але потім обидва були виправдані Сенатом, який не набрав двох третин голосів, необхідних для висунення звинувачень. У 1974 році президент Ричард Ніксон сам подав у відставку і, таким чином, уникнув імпічменту, який йому готувався винести Конгрес США на хвилі Вотерґейтського скандалу.

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