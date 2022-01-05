Речниця Білого дому про майбутні переговори з Росією: частина пропозицій не заслуговує на відповідь

Речниця Білого дому Джен Псакі у середу прокоментувала переговори з Росією, які відбудуться наступного тижня, та наголосила на тому, що в основі позиції США лежать фундаментальні принципи європейської безпеки, включно з неможливістю перекреслення кордонів силою та суверенним право країн визначати, з ким мати союз.

Як відомо Росія вимагає від США юридичних гарантій щодо юридичних гарантій нерозширення НАТО на Україну та ін. У грудні президент Росії Путін наполягав, що Москва вимагає негайної реакції на її вимоги і не сприйме намагання їх "заговорити". Путін також заявляв, що у разі продовження "явно агресивної лінії" Заходу, Росія буде вдаватись до "військово-технічних заходів".

"Росія вже оприлюднила ряд пропозицій. Президент Байден дав чітко зрозуміти, що ми можемо досягти прогресу по певних питаннях, по інших – ні. Ми не будемо їх перераховувати, за нашим досвідом, не можна досягнути справжнього прогресу шляхом публічних переговорів. Але також, багато з цих пропозиції навіть не заслуговують на відповідь. Росія прекрасно знає нашу позицію, яка має в основі фундаментальні принципи європейської безпеки, в тому числі неможливість перекреслення кордонів силою та суверенне право країн визначати, з ким мати союзи", - відзначила Псакі.

Речниця Білого дому також заявила, що США та їх союзники будуть піднімати із Росією питання її вторгнення до Грузії та України, втручання у вибори в інших країнах, використання хімічної зброї на території іншої країни, порушення нею договорів про контроль за зброєю, та окупації Росією України.

"У додаток до трьох зустрічей наступного тижня, ми продовжуватимемо активно підтримувати прогрес по Мінських домовленостях, щоб розв’язати конфлікт на Донбасі", - сказала Псакі.

Як повідомляв "Голос Америки", раніше директор Центру Карнегі у Москві Дмитро Тренін пояснив, яку роль переговори із НАТО грають у діалозі Заходу та Росії щодо вимог Москви, які стосуються нерозширення Альянсу на Україну тощо.

"Переговори між Росією та Заходом цього місяця відбуваються за трьома каналами: (1) зі США: реальні переговори; (2) з НАТО: дискусії щодо військових деталей; (3) ОБСЄ: напівпублічна платформа/формальність. Сподіваюсь, що перший раунд не стане останнім", - відзначив Тренін у соціальній мережі Twitter.

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