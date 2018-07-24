Держдеп привітав дорожню карту між "Нафтогазом" та "МГУ"

США відзначають позицію уряду України з приводу домовленості між "Нафтогазом" та "МГУ" про відокремлення оператора ГТС. Про це йдеться у заяві речниці Державного департаменту США Гедер Науерт.

"Ця реформа відповідає орієнтованій на ринок політиці, яку заохочують ЄС, США та міжнародна спільнота", - йдеться у заяві Держдепу.

Ця реформа відповідає орієнтованій на ринок політиці, яку заохочують ЄС, США та міжнародна спільнота

Як відзначає "Європейська правда", Наглядові ради НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Магістральні газопроводи України" ("МГУ") погодили дорожню карту про співпрацю при відокремленні функції оператора газотранспортної системи (ГТС) в Україні.

За словами голови НР "Нафтогазу" Клер Споттісвуд - пише "Європейська правда" - це рішення забезпечить виконання Україною регуляторних вимог ЄС, гарантуючи при цьому енергетичну безпеку й економічне процвітання країни. Раніше повідомлялось, що Європейська комісія, Світовий банк та Енергетичне співтовариство схвильовані затримками у розділенні "Нафтогазу" та відхиленням від виконання зобов’язань.

США відзначають, що орієнтовані на реформи українці визнають, що їх країна потерпає від закритої, непрозорої системи у якій діють корумповані гравці

Заява Державного департаменту США також відзначає, що уряд США виступає проти проекту "Північний потік-2" та спроб Росії використовувати енергетичні ресурси, щоб шкодити європейські безпеці.

Заява також наголошує на важливості продовження реформ енергетичного сектору як надзвичайно важливих для успіху "стабільної, процвітаючої, демократичної та вільної України".

"США відзначають, що орієнтовані на реформи українці визнають, що їх країна потерпає від закритої, непрозорої системи, у якій діють корумповані гравці. Меморандум про порозуміння прокладає шлях до створення оператора газотранспортної системи, яка буде працювати за стандартами щодо протидії корупції та корпоративного управління. Адміністрація Трампа вважає енергетичну безпеку пріоритетом, і ці дії є позитивним кроком для України як важливої країни-транзитера газу до Європи та загалом для європейської енергетичної безпеки", - йдеться у заяві.

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