США спростували інформацію про заборону контактів із Польщею

Спілкування між Вашингтоном і Варшавою продовжується – речниця Держдепу

У Державному департаменті США заявили, що інформація, яка з'явилася в ЗМІ, про запровадження у Білому домі заборони на двосторонні контакти з Польщею через закон про Інститут національної пам'яті є неправдивою.

Про це заявила речниця зовнішньополітичного відомства Гедер Науерт під час брифінгу у вівторок. Польща є близьким союзником США по НАТО і це не змінилося, підкреслила вона.

Науерт також додала, що спілкування між Вашингтоном і Варшавою продовжується.

«Однак це не означає, що ми згодні з ухваленим законом, і ми це чітко дали зрозуміти», - наголосила речниця Держдепу.

У понеділок польська Інтернет-сторінка Onet.pl повідомила, що польському уряду заявили, що ані президент Анджей Дуда, ані прем’єр-міністр Матеуш Моравецький не можуть розраховувати на зустрічі з президентом Трампом або віце-президентом Пенсом до часу, коли не буде змінений закон про Інститут національної пам’яті.

Onet.pl підтвердив, що знайомий з ультиматумом і додав, що американська сторона погрожує заблокувати фінансування спільних з Польщею військових проектів.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцький заперечив повідомлення, що Сполучені Штати наклали на Польщу санкції.

За повідомленням інформаційного агентства Associated Press, Ціхоцький заявив, що Вашингтон висловлює «занепокоєння і ставить запитання» щодо нового закону», але що твердження про санкції не відповідають дійсності.

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