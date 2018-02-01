Держдеп США: польський закон про Інститут нацпам’яті «може підірвати свободу слова»

Польський закон про Інститут національної пам’яті «може підірвати свободу слова та академічний дискурс», йдеться в заяві речниці Державного департаменту Гедер Науерт.

«Історія Голокосту болюча і складна. Ми розуміємо, що фрази на кшталт «польські табори смерті» є неточними, вводять в оману і шкідливі», – сказала Науерт.

У відомстві заявили, що стурбовані можливим впливом законопроекту на відносини Польщі із США та Ізраїлем.

«Ми всі повинні бути обережними, щоб не перешкоджати обговоренню і коментуванню Голокосту. Ми вважаємо, що відкриті дискусії та освіта – це найкращий спосіб протидіяти неточним та шкідливим виступам», – зазначила Науерт.

В ніч на 1 лютого у польському Сенаті відбулося голосування за зміни до закону про Інститут національної пам’яті, якими передбачає кримінальне переслідування тих, хто приписуватиме полякам злочини нацистів, зокрема вживатиме словосполучення «польські табори смерті».

Ця частина змін до закону обурила Ізраїль. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав закон «необґрунтованим», а Всесвітній центр пам’яті жертв Голокосту заявив, що польські законодавчі зміни можуть «призвести до розмивання історичної правди про допомогу, яку німці отримали від польського населення під час Голокосту».

Також закон передбачає запровадження кримінальної відповідальності за заперечення злочинів «українських націоналістів», а також за приписування польському народові нацистських злочинів. 57 із 82 присутніх у Сенаті депутатів проголосували за внесення змін до відповідного закону. 23 депутати-опозиціонери висловилися проти, один утримався. Щоб закон набрав чинності, його ще має підписати президент Польщі Анджей Дуда.

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