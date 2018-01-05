Поляки перед вибором: злоти чи євро?

Відносини Польщі і Європейської комісії дуже погані. Причини цього – справа прийняття мігрантів і спірні реформи юридичної системи. Тому група польських економістів розпочала заходи, щоб країна прийняла спільну європейську валюту – євро. Ця пропозиція виникає також з дедалі більшого занепокоєння наслідками Брекзиту, обранням Еммануеля Макрона президентом Франції і скептицизмом щодо майбутнього ЄС.

Як пише Politico, деякі польські економісти побоюються, що в ситуації, коли більшість невеликих сканинадвських і південноєвропейських країн хочуть прийняти євро, Польща, як одна з кількох, може залишитися поза єврозоною.

В опублікованому в газеті Rzeczpospolita листі аргументується, що прийняття євро – має і політичний, і економічний сенс. Адже половина польського експорту йде до країн ЄС.

З другої сторони, Єврокомісія розпочала проти Польщі заходи з приводу порушення нею принципу верховенства права.

«Початок підготовку до прийняття євро міг би стати способом для Польщі вийти із ситуації, в якій країна опинилася, і закріпитися в Західній Європі. Або в майбутньому будемо в єврозоні, або під впливом Росії»», пишуть автори звернення.

Проте польський уряд без ентузіазму ставиться до цієї ідеї. Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив минулого місяця в інтерв’ю ультракатолицькій радіостанції «Радіо Мария»: «Ми не поспішаємо відмовитися від наших переваг, включно з гнучкістю реагувати на можливі кризи».

Уряд не відповів на заклик експертів, але слід пам’ятати, що Моравецький, за освітою банкір, був членом економічної ради, яка помагала колишньому прем’єр-мінінстрові Дональду Туску, нинішньому президенту Європейської ради.

Польща, згідно з виданням Politico, виконує макроекономчні критерії щодо вступу до єврозони, але економічна криза у світі спричинила, що пропозицію кілька років тому відкладено на полицю.

Проведене торік опитування показало, що 88% поляків підтримують членство в Європейському Союзі, але лише 22 відсотки хочуть прийняти євро.

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