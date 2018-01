10 неймовірно красивих та популярних версій "Щедрика"

"Щедрик, щедрик, щедрівочка...". Ми зібрали для вас 10 версіїй "Щедрика", які варто почути та побачити:

Англомовна версія "Щедрика" у виконанні гуртів збройних сил США. Композицію виконують члени групи американських військово-повітряних сил Тихоокеанського регіону, група берегової охорони США, група морських піхотинців США The President's Own, кадетський хор академії ВВС США, група американської армії Pershing's Own та група військово-морського флоту США Sea Chanters:

Мелодія "Щедрика" на віолончелі у виконанні гурту The Piano Guys:

Англомовна версія "Щедрика" у виконанні гурту Pentatonix:

Мелодія "Щедрика" у виконанні піаніста Девіда Гікена:

Англомовна версія українського "Щедрика" у виконанні Вашингтонського хора:

Співачка Кеті Мелуа разом із жіночим хором Горі виконують "Щедрика" Леонтовича на британскому каналі ВВС:

"Щедрик" на скрипці у виконанні американської скрипальки Ліндсі Стерлінг:

Англомовна версія "Щедрика" у виконанні англійською хлопчачої вокальної групи Libera Official:

​Англомовна версія "Щедрика" у виконанні Мормонського табернакального хору:

Інструментальна мелодія "Щедрика" у виконанні продюсера, композитора та втора пісень Томмі Профітта:

Український "Щедрик" став невід'ємною частиною американського Різдва. Подивіться сюжет про те, як це власне сталося:

