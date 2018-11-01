Американський бізнес: діалог між українською владою і бізнесом найкращий за останні чверть століття

Україна піднялася на 5 позицій у щорічному рейтингу Doing Business, який проводить Світовий банк і посіла 71 позицію з 190 країн. Найбільший прогрес країна зробила в номінації «міжнародна торгівля та в частині виконання контрактів. В цілому протягом 5 років ми в цьому рейтингу піднялася на 41 сходинку вгору. Попри значний прогрес, за простотою ведення бізнесу Україну випереджають більшість сусідніх країн.

Президент України Петро Порошенко у своєму виступі перед підприємцями також визнав, що позиція країни могла бути кращою і заявив, що його мета вивести країну в 50 найкращих.

В асоціації, що представляє інтереси американського бізнесу в Україні, назвали факт підвищення позицій в міжнародному рейтингу надзвичайно позитивним. В інтерв'ю "Голосу Америки" президент Американсько-української торговельної палати Андрій Гундер підтвердив, що бізнес-клімат в країні дійсно покращується і це відчувають компанії.

діалог між урядом, владою і бізнесом найкращий за останні чверть століття

“Кожен міжнародний рейтинг, який фіксує, що показники піднімаються, це – позитивно. Американські компанії, які працюють в Україні це підтверджують. Вони бачать, що діалог між урядом, владою і бізнесом найкращий за останні чверть століття. Багато реформ проведено. 83% компаній кажуть, що їхні бізнеси ростуть. Зростання продовжується цього року і сприятливі прогнози на наступні роки. Ситуація загалом позитивна і ми радіємо цим новинам. Звичайно, багато що належить зробити. Але коли влада і бізнес разом співпрацюють, можуть проходити необхідні реформи, щоб і нові інвестори побачили, що тут, в Україні можна успішно робити бізнес”.

Під час зустрічі із підприємцями Петро Порошенко повідомив, що підписав закони, які сприятимуть захисту бізнесу від необґрунтованих перевірок контролюючих органів.

Гундер каже, що нині підприємці уважно слідкують за відновленням співпраці України із Міжнародним валютним фондом. Для них це буде потужним сигналом про фінансову стабільність та продовження реформ.

“Питання номер один, яке було озвучене сьогодні на зустрічі, це продовження співпраці з МВФ. Це критично і дуже важливо, бо від цього залежать надходження і від інших фінансових інституцій. Ми впевнені, що державний бюджет у другому читанні буде ухвалений і він буде узгоджений із вимогами МВФ. Це буде сигнал інвесторам, що в Україну можна продовжувати інвестувати”.