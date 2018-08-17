Діалог з Росією зупинить світову катастрофу – сенатор-республіканець

Я сподіваюсь, що у нинішній суперечці між Росією та США, переважатимуть вдумливі люди та буде діалог, необхідний для подальшого зниження ризиків для страшної світової катастрофи, яку може принести війна між ядерними державами

Сенатор Ренд Пол, згадуючи свою нещодавну поїздку до Москви, описав важливість діалогу з ядерного роззброєння з Росією у матеріалі для видання The Atlantic.

За словами Пола, він зустрічався з останнім комуністичним лідером Михайлом Горбачовим. Останній, на думку сенатора, разом із президентом Рональдом Рейганом "змінював історію" скороченням арсеналу ядерної зброї.

"Незважаючи на атмосферу Холодної війни, нестримну недовіру та страх, які були спровоковані обома сторонами, лідери вели діалог один з одним. У кінцевому підсумку, було ліквідовано майже 2700 ракет", - пише Ренд Пол.

Сенатор наголошує, що після терористичного нападу на США 11-го вересня 2001-го року Джордж Буш оголосив про намір вийти з Договору про протиракетну зброю (СТАРТ). Володимир Путін відповів, що цей договір, можливо, більше не в інтересах Росії.

"Зовсім недавно, в 2011 році, розпочався "Новий СТАРТ". Відповідно до нього, припустима кількість стратегічних ядерних транспортних засобів - ракетних пускових установок та важких бомбардувальників, мала бути скорочена вдвоє", - пише сенатор. "Новий старт" закінчується у 2021 році. Якщо будь-яка зі сторін дозволить собі просто вийти з угоди, то вперше за десятиліття договір про скорочення ядерних озброєнь між США та Росією припиниться" – занепокоєний Ренд Пол.

"Я сподіваюсь, що у нинішній суперечці між Росією та США, переважатимуть вдумливі люди та буде діалог, необхідний для подальшого зниження ризиків для страшної світової катастрофи, яку може принести війна між ядерними державами", - говорить Ренд Пол.

Я сподіваюсь, що у нинішній суперечці між Росією та США, переважатимуть вдумливі люди та буде діалог, необхідний для подальшого зниження ризиків для страшної світової катастрофи

Сенатор наголошує, що його мета зустрічей з урядовими та опозиційними лідерами Росії – сприяння діалогу.

"Я маю надію, що коли я повернусь до Конгресу – я знайду двопартійну підтримку для покращення діалогу та подальшого прогресу у справі скорочення ядерної зброї", - пише сенатор Пол.

Раніше сенатор Дон Гаффінс заявив, що, на його думку, росіяни кажуть неправду про невтручання у президентські вибори 2016 року. Після триденного візиту до Росії разом із групою законодавців, яку очолював сенатор Ренд Пол, сенатор від Техасу Дон Гаффінс заявив, що російські високопосадовці пообіцяли не втручатись у майбутні вибори США. Також, наголошував сенатор Гаффінс, росіяни спростовували втручання у вибори 2016 року, але він їм не повірив.

Я маю надію, що коли я повернусь до Конгресу – я знайду двопартійну підтримку для покращення діалогу та подальшого прогресу у справі скорочення ядерної зброї

"Росіяни спростовували, що вони це робили (втручались у вибори – ред. ГА). Коли я їх питав, я сформулював питання таким чином – чи погоджуються вони, що ані Росія, ані її агенти не втручались у наші вибори. І вони погодились", - говорив сенатор Гаффінс. "Я їм не повірив", - додає він.

Незважаючи на недовіру до заяв Кремля про невтручання у попередні вибори, Гаффінс переконаний, що росіяни схильні дотриматись слова і не втручатись в американські вибори в майбутньому.

"У заяв росіян є підґрунтя, бо вони мають когось послухати. Чим більше людей вони почують з цього приводу, тим кращою буде комунікація з більших проблем і тим більше вірогідність, що росіяни слухатимуть", – говорив Гаффінс. На думку сенатора, російська сторона під час переговорів виглядала стурбованою поганим станом стосунків між Вашингтоном і Москвою.

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