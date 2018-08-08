Сенатор США заявив, що передав Путіну лист від Трампа

У листі йдеться про важливість подальшого зближення в різних сферах, зокрема у протидії тероризму, законодавчому діалозі та культурних обмінах - заявив сенатор Пол

Вранці 8-го серпня сенатор Ренд Пол заявив, що передав Путіну листа від Трампа.

"Було честю для мене передати лист від президента Трампа адміністрації президента Путіна. У листі йдеться про важливість подальшого зближення в різних сферах, зокрема у протидії тероризму, законодавчому діалозі та культурних обмінах", – написав сенатор у пості в Twitter.

Про лист Трампа до Путіна стало відомо за місяць після зустрічі президентів у Гельсінкі, розкритикованої як демократами, так і республіканцями.

Нагадаємо, що Ренд Пол у понеділок запросив російських законодавців відвідати Вашингтон після того, як провів переговори в Москві з парламентарями та пообіцяв перешкодити новим санкціям проти Росії.

​

Республіканський сенатор і союзник президента США Дональда Трампа заявив, що він поїхав до російської столиці, щоб сприяти дипломатії в умовах напружених відносинах між Москвою та Вашингтоном.

Розвідувальні органи США заявляють, що Росія втрутилася в президентські вибори в США 2016 року, щоб спробувати надати перевагу Трампу, а Москва заперечує ці твердження, і ці дві країни також у конфлікті щодо Сирії та України.

Я радий оголосити, що ми будемо продовжувати цю бесіду

"Я радий оголосити, що ми будемо продовжувати цю бесіду", – сказав Пол після зустрічі з головою комітету з питань зовнішньої політики верхньої палати парламенту Костянтином Косачовим та колишнім послом Росії в США Сергієм Кисляком.

Візит Пола – це другий раз за місяць, коли американська політична делегація відвідала Росію.

Він заявив, що виступає проти нового санкційного законодавства проти Росії, яке було підтримане двопартійною групою законодавців США минулого тижня, але заявив, що він представляє голос меншин, повідомляють російські інформаційні агентства.

Нагадаємо також: Трамп зізнався, що знав про зустріч його сина із росіянами, які пропонували "компромат" на Клінтон. Відео