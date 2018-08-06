Депутатів Думи запросили до Вашингтона

Сенатор США Ренд Пол у понеділок запросив російських законодавців відвідати Вашингтон після того, як провів переговори в Москві з парламентарями та пообіцяв перешкодити новим санкціям проти Росії.

Республіканський сенатор і союзник президента США Дональда Трампа заявив, що він поїхав до російської столиці, щоб сприяти дипломатії в умовах напружених відносинах між Москвою та Вашингтоном.

Розвідувальні органи США заявляють, що Росія втрутилася в президентські вибори в США 2016 року, щоб спробувати надати перевагу Трампу, а Москва заперечує ці твердження, і ці дві країни також у конфлікті щодо Сирії та України.

«Я радий оголосити, що ми будемо продовжувати цю бесіду», – сказав Пол після зустрічі з головою комітету з питань зовнішньої політики верхньої палати парламенту Костянтином Косачовим та колишнім послом Росії в США Сергієм Кисляком.

Зараз у США – істерія санкцій. Я представляю меншість. Усі демократи тепер щасливі, що вводяться нові санкції

Візит Пола – це другий раз за місяць, коли американська політична делегація відвідала Росію.

Він заявив, що виступає проти нового санкційного законодавства проти Росії, яке було підтримане двопартійною групою законодавців США минулого тижня, але заявив, що він представляє голос меншин, повідомляють російські інформаційні агентства.

«Зараз у США – істерія санкцій. Я представляю меншість. Усі демократи тепер щасливі, що вводяться нові санкції», – цитує Пола інформагентство РІА.

«Я можу вам сказати, що постараюсь не дозволити їм зробити це з легкістю», – процитувало Пола інформагентство.

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