"Це добра не віщує" - в США відреагували на розгортання С-400 в Криму

Сполучені Штати намагаються оцінити як вплине на безпеку в регіоні розміщення Росією ще одного зенітно-ракетного комплексу С-400 в Криму, повідомляє інформаційне агентство Reuters з посиланням на неназваного посадовця військового відомства США. Посадовець переконаний, що таке розміщення посилює оборону Росії.

"Це не добре. Це добра не віщує", - сказав Reuters високопосадовець командування США в Європі на умовах анонімності.

"Звичайно, ми приділяємо увагу цьому і тому, що це означає в плані безпеки в Чорноморському регіоні",- наголосив він.

Перший дивізіон С-400 було розміщено навесні 2017 року біля Феодосії. Новий дивізіон розташовуватиметься поблизу Севастополя і контролюватиме повітряний простір над кордоном з Україною, повідомляє Reuters з посиланням на російське агентство новин RIA.

Ми розглядаємо це як ще одне підтвердження їх (Росії - Г.А.) бажання використати силу

Завданням другого дивізіону, повідомляє Reuters з посиланням на російські ЗМІ, є "вчасне виявлення та знищення повітряних об’єктів із боку України", які, на думку РФ, становлять загрозу для сил РФ на анексованому українському півострові.

Посадовець військового відомства США визнав, що наразі важко оцінити мету розміщення. "Якщо буде намір, це дає можливості, або захистити трохи більше Чорноморського регіону, або наступати звідти", - сказав посадовець, не висуваючи прогнозів стосовно дій Росії.

"Ми розглядаємо це як ще одне підтвердження їх бажання використати силу", - наголосив він.

Дивіться також: Час-Тайм. МВФ критикує законопроект про антикорупційний суд в Україні

​