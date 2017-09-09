Думки, висловлені в рубриці «Моя Америка», передають погляди самих авторів і не відображають позицію «Голосу Америки».

Під час потужних у цьому сезоні ураганів на телеекранах всього світу можна побачити, як американці рятують не лише своїх дітей та майно, а і домашніх тварин - інколи, виносячи собак та котів на руках, у воді по пояс, як щось найдорожче, що вони мають. У новинах у США повідомляють про кількість не лише врятованих людей, а і домашніх тварин, а представники місцевої влади на Флориді невтомно повторювали: у центри евакуації пускають з тваринами, аби люди, не піддавали себе небезпеці, побоюючись залишити на самоті улюбленого Рекса чи Моллі.

Кілька років тому подібні історії викликали в мене легкий подив. А тепер, сама ставши власницею, а радше «прийомною мамою» собаки, я їх цілком розумію.

Собаку ми вирішили завести два роки тому. Для цього ми вирушили у мережеву крамницю «PetSmart», де продають товари для домашніх тварин. На вихідних волонтери туди приводять собак, яких вони беруть у притулках для бездомних тварин на тимчасове проживання та виховання, поки для них не знайдеться постійний господар.

Ці притулки утримуються Товариствами захисту тварин, які повністю фінансуються за рахунок пожертв. До речі, моя сестра, яка на тої момент мешкала в Оклагома-Сіті, теж була таким волонтером. Через її дім пройшло чимало собак, але найбільше їй запам’ятався її перший постоялець. Його тільки що випустили з тюрми - там він брав участь в реабілітації ув’язнених. Він був чудовим песиком, але з підозрою ставився до людей у сонцезахисних окулярах. Напевно тому, що у в’язниці тільки наглядачі носили окуляри, припускає моя сестра.

Поки у «PetSmart» я критично роздивлялася собак, з натовпу виринув мій чоловік з худеньким цуценям з вузькою мордочкою. «Я його знайшов», - тріумфально сказав він, після чого я зрозуміла, що про решту кандидатів на «усиновлення» можна забути.

Після того, як ми визначилися з собакою, нас відправили на інтерв’ю з жінкою суворого вигляду, яка, в проході між полицями з товарами, допитувалася, чи можна нам довірити домашню тварину, та жахала відповідальністю, яку ми на себе беремо. «Ми впораємося, тітонька», - переконували ми її. У решті-решт собаку, якого ми назвали Закком, нам довірили, видали сертифікат, за який ми заплатили 150 доларів, а також дали купони на його придане.

У 2016-му році американці витратили майже 63 мільярди доларів на продукти та медичні послуги для своїх домашніх тварин

Собака в США є таким само елементом зразкової американської родини, як і власний будинок, обнесений білим парканом, та двійко-трійко близьких за віком дітлахів. До речі, більший відсоток домогосподарств в США має собак, ніж дітей, причому, підрахували невтомні дослідники, 60-80% собак сплять в одному ліжку з господарями.

Американці у 2016-му році витратили 62,75 мільярда доларів на продукти та медичні послуги для своїх домашніх улюбленців.

Собаки – найпопулярніші домашні тварини, за ними ідуть кішки, рибки, птахи і різна екзотика. Обмеження щодо утримання диких тварин як домашніх в різних штатах різняться, а в деяких їх просто немає. Отже, якщо ваш сусід у штаті Північна Кароліна чи Джорджія тримає вдома кенгуру чи лева, то виставляти претензії сенсу немає – все по закону.

Собака у США – недешеве задоволення. Згідно з даними Американської асоціації продуктів для домашніх тварин, американці у 2016-му році витратили 62,75 мільярда доларів на продукти та медичні послуги для своїх домашніх улюбленців. Причому ці витрати зростали весь час протягом останніх років, не зважаючи на рецесію.

Утримання однієї маленької собачки, підрахували вже в Американському товаристві з попередження жорсткості проти тварин, обійдеться її власнику в 1314 доларів в перший рік (далі буде трохи дешевше), а великої - 1843. Хочете звіряче товариство, а грошей шкода - утримання мишки чи щура коштуватиме 340 доларів, рибки – 235.

Основні витрати – харчування, медичні витрати, а також такі послуги як вигул тварини чи утримання в готелі, коли господарі у відпустці. Коли мій чоловік подорожує, до нас додому на півгодини приходить працівниця компанії з вигулу собак – випустити нашого улюбленця погратися і зробити свої справи на дворі. Таких детальних звітів про поведінку та успіхи нашої собаки, які вона пише, нам не вдавалося отримати від виховательок в дитячому садочку сина!

Хоча ми намагаємося скрізь брати собаку з собою, пару разів залишали його і в готелі. Припускаємо, що він його сприймає як дисціплінарно- виховний заклад, бо завжди повертається з покращеною поведінкою.

Готель, звичайно, в нього не тюремного вигляду, але і без розкоші. Ті, кому грошей немає куди дівати, можуть розмістити своїх домашніх улюбленців у люксових готелях, ніч в яких, як, наприклад, тут обійдеться в 100 доларів на одного домашнього улюбленця. У США навіть є спеціальні авіалінії для домашніх тварин – ну, це, звичайно, для тих, кому шкода відправити власний літак чи замовити чартер.

Але цим витрати на тварин не обмежуються. День Святого Валентина - справжня бонанза не лише для продавців квітів та шоколаду, але і різноманітних товарів для тварин – одягу, іграшок, навіть парфумів. В Інтернет-магазинах можна знайти написану спеціально для котів музику, собачу білизну чи спеціальний візочок для вигулу акваріумних рибок. Тільки не треба думати, що усі американці, що мають домашніх тварин, усе це купують – для більшості з них це виглядає як непотрібна та сміхотворна забаганка.

За останні 100 років відносини людей та домашніх тварин значно змінилися

Раніше статус собак та кішок мало чим відрізнявся від статусу свійських тварин: їх тримали заради роботи – полювання чи допомоги пастухам - а жили вони на дворі, у будці чи в сараї. А сьогодні більшість людей тримають собак, кішок та інших домашніх тварин заради компанії та ставляться до них як до дітей – у США мало кого здивуєш святкуванням Дня народження свого Джека чи Кітті.

А останніми роками все більш популярним стає ідея про переваги для здоров’я, які дають домашні тварини. Вони зменшують шанс розвинути алергію в дітях, змушують господарів більше рухатися, допомагають долати почуття самотності та ізольованості.

І якщо людина самотня, то собака - не лише її друг, а і ліпший сват. Прогулянка з собакою - кращий спосіб привернути увагу протилежної статі. Важко придумати простіший спосіб зав’язати розмову, ніж «Ой, яка у вас симпатична собачка». А дві людини з собаками – спілкування вже не оминути, особливо з такою товариським песиком, як мій Закк. До речі, у США в деякі ресторани теж можна ходити з собаками.

Згідно деяких досліджень, взаємодія з собаками також зменшує ризик серцево-судинних захворювань. Хоча ці ефекти погано досліджені, це не заважає багатьом американцям у них вірити та ним слідувати.

У США навіть існує спеціальна терапія, коли волонтери приходять з собаками в лікарні та будинки для літніх людей, щоб дати їм можливість «поспілкуватися» з собаками, а також – спеціальні класи при бібліотеках, де діти читають книжки собакам.

Любов людини до домашніх тварин має глибоку історію та, можливо, зробила великий внесок у людську цивілізацію. Палеоантрополог Пет Шіпман вважає, що домашні тварини стали такими лайф-хаками для доісторичних людей. Замість того, щоб еволюціонувати в собі потужний нюх та сильні ноги, щоб бігати за антилопами, можна привчити це робити для себе собаку, а щоб самим собі не відрощувати кігті і стерегти хатки з зерном від мишві, можна «подружитися» з котами.

А коли вже собака поселяється у будинку, додам вже з позиції власниці великого цуценя, у результаті годин спільних ігор з м’ячом, довгих прогулянок, перегляду серіалів в обнімку з пухнастим другом, та, не будемо нікого обманювати, ночей з песиком у ногах у членів родини з ним створюється міцний емоційний зв'язок так само, як і один з одним. Але якщо наше місто затопить, то свого собаку я все-таки не понесу на руках. Візьму дитину чи заплічник, бо Закк для мене заважкий. Це вже обов’язок чоловіка.

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