Масштабне дослідження відстежило походження зброї, що застосовується на сході України

Центр вивчення збройних конфліктів (CAR) провів масштабне дослідження походження зброї, що використовується у бойових діях на сході України. Дослідження, проведене за підтримки Європейського Союзу та уряду Німеччини, зафіксувало значні поставки російської зброї бойовикам на Донбасі.

Видання The New York Times назвало це дослідження одним із наймасштабніших, яке надає "детальну картину незаконного переміщення зброї в Україні і ілюструє масштаб торгівлі зброєю, який підживлює єдину активну війну в Європі".

Про те, що Росія озброює, тренує та надає вказівки силам на непідконтрольних Україні територіях Донбасу, неодноразово заявляли уряд США а також європейські країни. Росія заперечує свою роль в конфлікті.

В рамках дослідження, що тривало три роки, аналітики вивчали зразки зброї та боєприпасів у зоні конфлікту.

Вони дійшли висновку, що так звані "ЛНР" та "ДНР" - не просто "угруповання зі зброєю, успадкованою від Радянського Союзу, а схожі на сучасні збройні сили із встановленою військовою доктриною".

Дослідники встановили, що більшість боєприпасів бойовиків і практично вся зброя, від штурмових до високоточних гвинтівок, гранатометів, мін та протитанкової зброї, були вироблені на території сучасної Росії. Також ці формування мали зброю, яку російські сили захопили раніше, включаючи польські ракети ПВО, захоплені в Грузії в 2008 році. Бойовики також мають російські дрони, йдеться в дослідженні.

Також CAR підтвердило, що деяка досліджувана зброя, включаючи рушниці АК-74 та АКС-71, раніше використовувались українськими збройними силами в Криму і залишились там після того, як Росія незаконно анексувала Крим в 2014 році.

Дослідники закликали далі розслідувати інформацію про військові поставки з заводів в Луганську та Донецьку до Росії.

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