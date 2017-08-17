Найсучасніший авіаносець не змогли захистити від копійчаного безпілотника

Користувач безпілотника у Шотландії зумів без проблем посадити дрона на палубу найновітнішого британського авіаносця HMS Queen Elizabeth, вартість якого перевищує 3 мільярди фунтів. Про це повідомляє видання The Telegraph.

Власник безпілотника вартістю у 300 фунтів розповів ЗМІ, що безпілотник вдалося провести до авіаносця - під час його перебування у нібито безпечному порту Інверґордон - без перешкод, хоча під час польоту на нього звернули увагу поліцейські, які перебували на човнах поблизу корабля. Під час приземлення на палубі не було жодної людини.

Керманич дрона розповів, що був настільки приголомшений легкістю доступу, що намагався повідомити про подію охорону корабля, але поліцейські, до яких він звернувся, відповіли, що екіпаж авіаносця відсутній, бо перебуває на вечері на суходолі.

Видання The Telegraph навело слова колишнього високопосадовця уряду Великої Британії, який відзначив, що використання дронів стає тактикою терористів угрупування ІДІЛ. Інцидентом зрештою зацікавились в уряді Великої Британії. Проводиться розслідування.

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