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Наука і технології

Уперше в історії дві жінки виношували одну дитину

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Одностатеве подружжя з Північного Техасу ввійшло в історію як перша пара, що народила дитину, яку виношували обидві жінки, повідомляє ABC News.

Ешлі і Блісс Коултер зараз є матерями здорового 5-місячного хлопчика на ім'я Стетсон – завдяки процедурі, що називається «Реципрокне штучне запліднення (ЕКЗ) без зусиль» (Effortless Reciprocal In Vitro Fertilization).

Блісс і Ешлі познайомилися шість років тому й одружилися в червні 2015 року. Ще до шлюбу вони вже обговорювали можливість мати дітей.

За рекомендацією друга пара звернулася до лікаря Кесі Дуді (Kathy Doody)

«Штучне запліднення без зусиль» (Effortless IVF) є формою штучного запліднення, за допомогою якого яйцеклітини та сперма вводяться в пристрій, що називається капсулою INVOcell. Потім вони поміщають у жіночу піхву, щоб імітувати умови в інкубаторі.

Під час реципрокного ЕКЗ використовують яйцеклітини та сперму, які інкубували в лабораторії інкубатором. Інкубатор забезпечує помірне середовище та відводить гази й речовини, такі як токсини, подалі від ембріонів.

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Оскільки зі «Штучним заплідненням без зусиль» капсулу INVOcell потрібно помістити в тіло жінки, запліднили яйцеклітини Блісс, і всередині неї сформувався ембріон, без використання інкубатора.

Лікар Кесі Дуді пояснює, що це працює, оскільки «у жінки є нирки, печінка та легені, які дозволяють організму діяти як природний інкубатор».

У випадку з Ешлі та Блісс Дуді зібрала яйцеклітини Блісс і з’єднала їх зі спермою донора в капсулі INVOcell. Потім капсулу помістили у Блісс, де відбулося запліднення та утворення ембріона протягом п'яти днів. Плід потім видалили і заморозили до того часу, поки Ешлі була готовою його прийняти після курсу прийому гормонів.

З традиційним «Штучним заплідненням без зусиль» жінка, чиї яйцеклітини використали, зазвичай є тією, яка отримує ембріон. Але те, що яйцеклітини та плід вийшли від Блісс і були внесені в Ешлі, робить цей випадок унікальним.

Дивіться також: Як американські лікарі доглядають за передчасно народженими немовлятами

Як американські лікарі доглядають за передчасно народженими немовлятами. Відео
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Як американські лікарі доглядають за передчасно народженими немовлятами. Відео

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