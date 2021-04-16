Кремль висилає 10 американських дипломатів і забороняє в'їзд директору ФБР і генпрокурору США у відповідь на низку санкцій проти Росії

Росія висилає 10 американських дипломатів у відповідь на вчорашнє рішення Білого дому про висилання зі США десяти росіян, які працюють у дипмісії РФ у Вашингтоні.

Як повідомив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, Москва також вдасться до дій, що не дозволять американським дипмісіям наймати на роботу громадян Росії та третіх країн, посилаючись на те, що в американських посольстві й консульствах у Росії працює набагато більше людей, ніж у російських - у США.

Рішення про вислання дипломатів, серед яких, за заявою уряду США, є "представники російських розвідувальних служб", стало частиною широких санкційних заходів проти Кремля за "дії російського уряду та розвідувальних служб проти суверенітету й інтересів США", втручання в американські вибори, "кібернапади на урядові системи та критичну інфраструктуру в Україні та Грузії, операції зі зламу систем та витоку інформації в США та Франції", а також за дії в незаконно анексованому Криму.

Окрім того, Росія повідомила про "дзеркальні дії" - заборону на в'їзд до країни чинних і колишніх американських високопосадовців. Серед них: генпрокурор США Меррік Гарланд, міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас, директор ФБР Крістофер Рей, директор Національної розвідки Евріл Гейнс та радниця президента С'юзан Райс. Це відповідь Москви на санкційний список російських посадовців, що був оприлюднений раніше Білим домом.

Востаннє масштабний обмін висиланням дипломатів між США та Росією відбувся у березні 2018 року. Тоді Вашингтон висилав 60 російських дипломатів і закрив генконсульство Росії у Сіетлі через отруєння у Великій Британії колишнього працівника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки. У відповідь Росія оголосила персонами нон ґрата 58 американських дипломатів у Москві, Єкатиринбурзі, а також закрила генконсульство у Санкт-Петербурзі.

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