У Єгипті страчено 20 осіб, звинувачених у причетності до тероризму

Управління верховного комісара ООН з прав людини осудило недавні страти 20 чоловіків, звинувачених у причетності до тероризму.

П’ятеро чоловіків страчено 2 січня в Александрії. Тиждень раніше, 26 грудня, 15 чоловіків, як повідомляється, було страчено у двох в’язницях у непокійному районі на Синайському півострові. Усіх судили військові суди, які визнали підсудних винними у тероризмі.

Представниця управління ООН з прав людини Ліз Тросселл заявила, що її бюро глибоко порушене з приводу цих страт. Вона сказала, що малоймовірно, що ці підсудні мали справедливий суд, тому що військові суди переважно відмовляють підсудним у належних правах, якими користуються звинувачені в цивільних судах.

Четверо чоловіків, яких страчено в Александрії, були звинувачені у причетнгості до вибуху поблизу стадіону у 2015 році, в результаті чого загинуло троє рекрутів і поранення отримало ще кілька людей. 15 страчених осіб на Синайському півострові суд визнав винними у вбивстві кількох солдатів на Смнаї у 2013 році.

Тросселл заявила, що цивільні можуть відповідати перед військовим або спеціальним судом лише у виняткових справах. Підсудні, додала вона, мають право на справедливе й прилюдне слухання перед незалежним і безстороннім трибуналом. Кожний, звинувачений кримінальним судом, вважається невинним до моменту визнання його винним.

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