Саміт Європейського Союзу займеться питанням мігрантів, яке загрожує єдності об’єднання

Європейський Союз готується до екстреного дводенного саміту, починаючи із четверга, в Брюсселі. Тимчасом відмінності думок щодо імміграційної політики загрожують розірвати блок.

Ці відмінності думок виявились зокрема у вівторок, коли торговельне судно, яке взяло на борт понад 100 мігрантів з Лівії, отримало дозвіл прибути до сицилійського порту Поццалло. Воно чотири дні перебувало у відкритому морі з приводу того, що Італія початково відмовилася прийняти судно з мігрантами. Мер міста заявив, що він безпосередньо звернувся за допомогою до італійського уряду.

Голова ультраправої Ліги Маттео Сальвіні, яка входить до коаліційного уряду Італії, очолює всеєвропейський популістський рух за загострення європейських законів про притулок і імміграцію. В понеділок він відвідав Лівію для обміркування пропозиції з представниками Триполі, де повторив вимогу Італії: блокувати човни з мігрантами і рятувальні судна, поділ квотами мігрантів по всьому Європейському Союзі та створення в Африці центрів для шукачів притулку. Однак Лівія відмовилася створити такі центри на своїй території.

Рішуча позиція Італії загрожує свторити великий розкол з іншими країнами ЄС, каже директор Інституту Європейської політики відкритого суспільства Гедер Ґраббе.

Втримання ЄС об’єднаним – це традиційна політична основа французько-німецького альянсу. Маючи справу з внутрішньою імміграційною кризою, канцлер Німеччини Анґела Меркель скликала екстрені наради про імміграцію в Брюсселі в неділю. Частково, ці наради лише підкреслили поділ Європи, та їх бойкотували кілька східноєвропейських країн ЄС, які відмовились погодитись на квоти біженців.

Президент Франції Макрон дуже критично оцінює підхід Італії, що вносить напруженність у відносини між Парижем і Римом. У вівторок Макрон зі своєю дружиною прибули до Ватикану для зустрічі з папою Франциском.

Франція чинить тиск на ЄС, щоб на саміті зайнятися також іншими питаннями, включно з реформою єврозони і майбутнім оборонної структури у зв’язку з побоюваннями щодо відданості США НАТО. Йдеться про пропозицію створення європейських сил швидкого реагування.

Тимчасом Великобританія запропонувала, що підтримає такі сили, розраховуючи на втримання військових зв’язкиів з ЄС. Однак переговори про Брекзит (вихід Великобританії з ЄС) опинилися в глухому куті, що викликає побоювання, що Великобританія вийде з об’єднання у березні наступного року без досягнення необхідних угод.

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