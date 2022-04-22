Французьких виборців просять 24 квітня пам'ятати про війну Путіна в Україні

Прем'єр-міністри Іспанії і Португалії, Педро Санчес та Антоніу Кошта разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцом опублікували у провідних європейських газетах звернення до французів напередодні вирішального другого туру голосування 24 квітня на президентських виборах у Франції.

Це вибір між демократичним кандидатом... та крайньо-правим, який відверто стає на бік тих, хто нападає на нашу свободу і демократію...

Вони починають з твердження, що зараз «Європа опинилася на зламі епохи», оскільки російський правитель Путін, «намагаючись переписати історію, розпочав брутальний напад на Україну» і «порушив засадниче правило нашого європейського мирного порядку: не змінювати кордони силою, як це робили багато разів у нашому кривавому минулому».

«Війна Путіна спрямована проти цінностей, які захищає Франція та інші країни: демократії, суверенітету, свободи і верховенства закону», - підкреслюють вони.

Кошта, Санчес і Шольц, які очолюють соціал-демократичні партії, вказують, що «популісти й крайні праві» в їхніх країнах донедавна відверто виправдовували Путіна, а зараз намагаються дистанціюватися від «російського агресора».

«Саме тому другий тур французьких президентських виборів не може бути для нас звичайними виборами», - проголошують автори.

Ле Пен, яка вийшла в другий тур, від початку російського вторгнення в Україну 24 лютого однозначно засудила війну Москви і на теледебатах цього тижня заявила про свою «солідарність з українським народом».

Але Макрон, який змагається за другий термін на президентській посаді, нагадав Марін Ле Пен під час дебатів, що вона впродовж років фактично підтримувала російську війну проти України, що почалася 2014 року з захоплення Росією Криму та частини українського Донбасу.

Іспанський, Німецький та Португальський лідери пишуть, що «вибір французів є вирішальним для Франції і для кожного з нас у Європі».



«Це вибір між демократичним кандидатом, який вірить у сильну Францію в потужному й самостійному Європейському Союзі та крайньо-правим кандидатом, який відверто стає на бік тих, хто нападає на нашу свободу і на нашу демократію, цінності засновані на французьких ідеях просвітительства», - кажуть вони, не називаючи імен Еммануеля Макрона і Марін Ле Пен.



У статті Францію названо «центральною країною європейського проекту» і стверджується, що збереження об’єднаної Європи «це єдиний спосіб як ми можемо домогтися, щоб наші країни могли процвітати і конкурувати з такими авторитарними потугами як Росія».



«Ось чому потрібно, щоб Франція була з нами… Та Франція, яка захищає справедливість проти таких антидемократичних керівників як Путін… Якою буде Франція після виборів 24 квітня? Це вибір громадян Французької республіки», - завершується звернення.