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США

Facebook призупиняє дію 115 облікових записів напередодні виборів і розслідує, чи був зв'язок із Росією

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Компанія Facebook оголосила в понеділок про призупинення 115 облікових записів, які, на її думку, займалися «скоординованою неавтентичною поведінкою», повідомляє видання Politico. Найвищі посадовці правоохоронних органів попередили, що Росія може все ще намагатися втручатися у вибори в США.

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Facebook заявив, що відкрив розслідування облікових записів, щоб визначити, чи вони пов'язані з російським «Агентством інтернет-досліджень». У лютому спецпрокурор Роберт Мюллер обвинуватив цю організацію за намагання схилити громадську думку в США. У повідомленні в блозі глава політики Facebook у галузі кібербезпеки Несеніел Глейхер (Nathaniel Gleicher) заявив, що компанія була підключена до облікових записів у Facebook та Instagram, які працювали на російській, французькій та англійській мовах, правоохоронними органами.

«Як правило, ми проводимо більший аналізом, перш ніж оголосити щось публічно, – написав Глейхер. – Але враховуючи те, що ми лише за один день від важливих виборів у США, ми хотіли дати людям знати про те, що ми зробили, і факти, як вони нам відомі на цей момент».
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Очільники американської розвідки та національної безпеки також видали заяву за кілька годин до відкриття виборчих дільниць, запевнивши громадськість, що вибори у вівторок є в безпеці, але закликаючи американців залишатися пильними до можливих кампаній впливу.

Дивіться також: У центрі уваги: Проміжні вибори у США-2018

У центрі уваги: Проміжні вибори у США-2018. Відео
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У центрі уваги: Проміжні вибори у США-2018. Відео

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