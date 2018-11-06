Facebook призупиняє дію 115 облікових записів напередодні виборів і розслідує, чи був зв'язок із Росією

Компанія Facebook оголосила в понеділок про призупинення 115 облікових записів, які, на її думку, займалися «скоординованою неавтентичною поведінкою», повідомляє видання Politico. Найвищі посадовці правоохоронних органів попередили, що Росія може все ще намагатися втручатися у вибори в США.

Facebook заявив, що відкрив розслідування облікових записів, щоб визначити, чи вони пов'язані з російським «Агентством інтернет-досліджень». У лютому спецпрокурор Роберт Мюллер обвинуватив цю організацію за намагання схилити громадську думку в США. У повідомленні в блозі глава політики Facebook у галузі кібербезпеки Несеніел Глейхер (Nathaniel Gleicher) заявив, що компанія була підключена до облікових записів у Facebook та Instagram, які працювали на російській, французькій та англійській мовах, правоохоронними органами.

«Як правило, ми проводимо більший аналізом, перш ніж оголосити щось публічно, – написав Глейхер. – Але враховуючи те, що ми лише за один день від важливих виборів у США, ми хотіли дати людям знати про те, що ми зробили, і факти, як вони нам відомі на цей момент».

Очільники американської розвідки та національної безпеки також видали заяву за кілька годин до відкриття виборчих дільниць, запевнивши громадськість, що вибори у вівторок є в безпеці, але закликаючи американців залишатися пильними до можливих кампаній впливу.

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