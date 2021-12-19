Американців закликали отримати третю дозу вакцини перед Різдвом, а експерт CNN назвав "Омікрон" - "найзаразнішим" вірусом, який він бачив

Радник Білого дому з питань охорони здоров'я Ентоні Фаучі в неділю закликав американців, які планують вирушити в подорож на різдвяні й новорічні свята, зробити третю дозу-підсилювач щеплення та завжди носити маски у велелюдних громадських місцях, щоб допомогти сповільнити поширення нового штаму коронавірусу «Омікрон».

Штам швидко передається по всьому світу, і поїздки підвищують ризик інфікування навіть серед вакцинованих, заявив Фаучі в інтерв'ю програмі «Зустріч із пресою» на каналі NBC. «Ми побачимо інфекцію, яка прориває (вакцинний захист), у цьому немає жодних сумнівів», – констатував Фаучі.

В інтерв'ю CNN Фаучі також сказав, що кількість виявлених випадків "Омікрону" подвоюється кожні два-три дні, тож скоро цей штам домінуватиме у США. Він попередив американців про "тяжкі кілька тижнів чи місяців", й під найбільшим ударом опиняться лікарні, особливо у регіонах із низьким рівнем вакцинованості населення.

Тим часом медичний експерт CNN Джонатан Рейнер назвав "Омікрон" "найзаразнішим" вірусом, який він бачив, і порівняв цю мутацію за швидкістю поширення із кором. Він закликав Сполучені Штати готуватись до "цунамі" заражень серед нещеплених американців.

Білий дім також повідомив, що у вівторок 21 грудня до американців звернеться президент Джо Байден, аби повідомити, як саме уряд США планує боротись проти поширення нової мутації коронавірусу та загального зростання кількості заражень коронавірусом у країні.

Раніше міністри охорони здоров'я країн "Групи семи" назвали новий штам коронавірусу "Омікрон" найбільшою загрозою для громадського здоров'я у світі. Випадки інфікування цим штамом зафіксовані більш ніж у 20 штатах США та близько ста країнах світу – після того, як він був уперше виявлений у Південній Африці наприкінці листопада.

Як засвідчило дослідження в Південній Африці, "Омікрон" - більш заразний порівняно з попередніми штамами, а вакцина Pfizer-BioNTech надала захист від зараження новим штаму на рівні 33%, що значно нижче ніж 80% захисту щодо попередніх штамів. Науковці також припускають, що нова мутація вірусу несе вищий ризик повторного зараження.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, незважаючи на широку доступність вакцин, цього року в США від вірусу померло більше людей - 450 тисяч або 57% від усіх смертей, - ніж минулого, через більш заразний варіант "Дельта" та відмову багатьох американців вакцинуватися від коронавірусу.

А аналіз Reuters показав, що Сполучені Штати мають більш високу смертність від коронавірусу на душу населення, ніж у багатьох інших розвинутих країнах. Зокрема, США стали лідером серед країн "Групи семи" за кількістю смертей від COVID-19 на душу населення, а загалом країна посідає перше місце за кількістю зареєстрованих смертей від COVID-19 у світі.

У матеріалі використано джерела: CNN, Reuters, NBC​, англомовної та російськомовної редакцій "Голосу Америки"

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