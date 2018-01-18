Кого «нагородив» Трамп своєю премією за найкращі «фейки»?

Перше місце в списку засобів масової інформації, які, на погляд президента Трампа, подають фальшиві новини, здобуло видання The New York Times



Президент Трамп у середу оголосив на своїй сторінці у Twitter лауреатів придуманої ним «премії за найкращі фейкові новини».

У списку містяться 11 тверджень провідних американських ЗМІ, після яких слідують спростування.

На першому місці в списку медіа, які, на погляд Трампа, подають фальшиві новини і є «найбільш корумпованими та упередженими ЗМІ», фігурує видання The New York Times, яке в день перемоги Трампа на президентських виборах у листопаді опублікувало статтю свого колумніста Пола Круґмана із заявою про те, що економіка США ніколи не оговтається після тієї події.

Телеканал CNN став чотирикратним переможцем трампівського конкурсу. Його «нагороджено», серед іншого, за повідомлення про те, що президент США і його син Дональд Трамп-молодший мали доступ до хакерських документів з WikiLeaks.

Серед інших лауреатів «премії брехливих новин» - журнали Tіme і Newsweek, телеканал ABC і видання The Washington Post.

Список завершує загальна тема «РОСІЙСЬКА ЗМОВА». (можлива змова передвиборчої команди Трампа з Росією – ГА). «Російська змова - це мабуть найбільша містифікація, створена для обману американського народу. НЕМАЄ ЖОДНОЇ ЗМОВИ!».

Президент Трамп опублікував «результати конкурсу» у своєму Twitter з посиланням на список переможців, розміщений на сайті Республіканської партії.

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