Французька поліція затримала чоловіка, запідозреного в атаці на групу солдатів

У Франції поліція поранила і затримала чоловіка, який запідозрений у тому, що він врізався машиною у групу французьких солдатів у передмісті Парижа. В резульатьті того, що органи влади називають навмисною атакою, шістьох солдатів було поранено.

Джерела, які просили не називати їх, заявили, що запідозреного затримано на північ від столиці в машині, яку використано під час атаки.

Неназване юридичне джерело заявило, що затриманий чоловік запідозрений у здійсненні атаки.

«Він вів машину, яку ми розшукували, і намагався втекти», що спонукало поліцію відкрити по ньому вогонь, заявило те саме джерело.

Інцидент стався в час, коли солдати залишали бараки в Леваллуа-Перре, щоб розпочати патрульну службу. Мер Патрік Балкані заявив, що, «без сумніву», атака була навмисною: «Машина не зупинилась, сказав Балкані. – Вона їхала в їх напрямку, вона прискорила швидкість».

Органи влади розшукували водія автомобіля, тоді як паризька прокуратура розпочала антитерористичне слідство.

Атака сталася після ряду інших атак, інспірованих «Ісламською державою», проти солдатів і поліції, велику кількість яких розгорнуто у Франції у відповідь на заклики ІДІЛ до атак проти Франції та інших країн, що беруть участь у повітряних рейдах проти позицій ісламських бойовиків в Іраку та Сирії.

Протягом минулих двох років понад 230 людей, переважно цивільні, загинули в атаках інспірованих цим екстремістським угрупованням, включно з атаками 2015 року в Парижі і південному місті Ніцці у середині минулого року.

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