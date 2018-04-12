Франція і Британія можуть приєднатись до США в разі рішення про удар по Сирії

Франція має докази, що сирійський уряд провів напад з використанням хімічної зброї минулого тижня і вирішить про можливість завдання удару, коли буде отримано всю необхідну інформацію, заявив президент Франції Еммануель Макрон 12 квітня.

"Наші команди працюють над цим цілий тиждень і нам потрібно буде прийняти відповідне рішення, коли це буде найбільш корисним і ефективним", - заявив Макрон каналу TF1.

Очікується, що Франція приєднається до США та Британії в проведенні повітряних, чи інших ударів у відповідь на використання хімічної зброї, однак, не відомо коли це станеться і, чи станеться взагалі.

Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей 12 квітня скликала окреме засідання міністрів з обговорення приєднання до США та Франції для проведення можливих військових дій проти Сирії після газового нападу на цивільних.

BBC повідомляло, що Мей була готова схвалити участь Британії в акції під проводом США без попереднього схвалення парламентом, однак, прес-секретар прем’єр-міністра не підтвердив це повідомлення.

Президент США Дональд Трамп в четвер відмовився назвати терміни для завдання ракетного удару по Сирії у відповідь на передбачувану хімічну атаку в місті Дума.



У новому твіті президент підкреслив, що ніколи не казав, коли буде удар по Сирії.​

«Це може статися дуже скоро або взагалі нескоро! У будь-якому разі США при моїй адміністрації зробили велику роботу, щоб позбавити регіон від «Ісламської держави». Де наше «Дякуємо, Америко», – написав президент США у Twitter.

Росія видала попередження Заходу проти нападу на свого сирійського союзника Башара аль-Ассада, якого також підтримує Іран. В Росії також зазначили, що доказів хімічного нападу в сирійському місті Дума немає.

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