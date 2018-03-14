Reuters: «Газпром» скорочує свою присутність у країнах Заходу

Російський гігант «Газпром» скоротить сотні робочих місць у своїх офісах у західних країнах. Повідомлення про це, яке основане на двох різних джерелах, надійшло в час зростання напруження із Заходом.

Одне з джерел, про яке повідомляє інформаційне агентство Reuters, віддзеркалює тенденцію намагань президента Путіна повернути на батьківщину капітал, щоб зменшити ризик і його уразливість на випадок західних санкцій. Це, зокрема, стосується відносин між Росією і Великою Британією, де «Газпром» втримує найбільше дотепер торговельне бюро. Відносини між обома країнами досягли цими днями найнижчого рівня з приводу звинувачення на адресу російської сторони щодо отруєння в Солсбері колишнього російського агента.

Хоча рішення в справі скорочення присутності зроблено на початку цього року, ще до шпигунського скандалу, «Газпром відмовляється від коментарів про масштаби скорочень і коли вони будуть проведені. Росіяни називають ці кроки «реорганізацією».

В торговельних і експортних відділеннях «Газпрому» за кордоном працює приблизно 2000 працівників, половина із цього у Лондоні. Він має свої бюро з різних містах світу, Парижі, Г’юстоні, Сингапурі, а також у кількох німецьких містах, повідомляє Reuters.

Анексія Росією українського Криму у 2014 році зустрілася із санкціями з боку США і Європейського Союзу. Відносини між Росією і США погіршились також з приводу звинувачення, що Росія втручалалася в процес президентських виборів у 2016 році.

Згідно з одним джерелом, яке не могло подати подробиць, на місце звільнених працівників буде прийнято нових у Санкт-Петербурзі, де знаходиться штаб-квартира газового гіганта і звідки вестимуться операції.

Не лише «Газпром» скорочує свою присутність на Заході. Вже раніше це зробили й інші компанії, наприклад «Роснефть», деякі банки і окремі бізнесмени.

Захід звинувачує російського президента Володимира Путіна, що той використовує «Газпром» як політичну зброю, припиняючи постачі до України чи Європи.

Третину всього газу Європа отримує з Росії, і «Газпром» протягом 15 років будував свю торговельну інфраструктуру. Тепер хоче покласти по дні Балтійського моря так званий «Північний потік 2», але це викликає спротив з боку деяких країн Європейського Союзу.

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