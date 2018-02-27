Гейден: росіяни, як здається, не припинили втручатися у внутрішні справи американського суспільства

Майкл Гейден не знає, чи Дональд Трамп таємно домовлявся з росіянами під час виборчої кампанії, але він певен, що президент допоміг Кремлю, і робить це по сьогоднішній день, пише американське видання Politico.

Гейден – генерал у відставці й колишній директор Агентства національної безпеки і Центрального розвідувального управління, також певен щодо того, що він називає «збігом інтересів» між Трампом і Росією.

Слід усвідомити, і це стосується також президента, що два роки тому росіяни вирішили, що ефективним способом внести роздор в американське суспільство є підтримати кандилатуру Трампа, каже Гейден. Метою цих зусиль було підірвати довір’я до демократичної системи.

Гейден, ознайомлений зі звинуваченнями спеціального прокурора Роберта Мюллера, висловлює велике занепокоєння з приводу масштабу російської операції проти Америки і що це, можливо, були лише початкові спроби. Він побоюється, що майбутні (проміжні) вибори у 2018 році і президентські у 2020 році можуть бути набагато серйознішими.

З його оцінкою погоджується генерал-лейтенант у відставці Даґ Лют, який служив наприкінці терміну Барака Обами. Вже тоді він попереджаав, що вибори 2016 року будуть першим етапом для Кремля.

Генерал Лют каже, що росіяни атакують широким фронтом, шукаючи слабких місць, а коли знайдуть таке місце, атакують через нього усією силою через це місце. В цьому випадку така стратегія не змінилася з радянських часів.

Колишній директор Центрального розвідувального управління Гейден, крім праці в Центрі з питань розвідки, політики і міжнародної безпеки при Університеті Джорджа Мейсона, він часто виступає коментатором у програмах кабельного телебачення CNN та в кількох інших дослідних установах. Він дав дуже критичну оцінку президента Трампа, кажучи: «Дотепер було неможливим для мене припустити, що американський президент здібний до такої обурливої атаки проти правди, вільної преси чи перший додаток (до Конституції США)», заявив Гейден у листопаді минулого року.

Як пише Politico, Гейден не заперечує, що Сполучені Штати ніколи не намагалися впливати на громадську думку іноземних країн, але, підкреслю він, «ми ніколи не робили того, що росіяни зробили проти стабільної західної демократії».

Генерал Гейден критично висловлюється з приводу публікації суперницьких меморандумів комітету з розвідки Палати представників Конгресу, і не тому, що вони виявляють джерела і методи їз збирання, але тому, що вони вносять політичні питання до праці розвідки.

Небезпеку він бачить у тому, що в країні існує роздор, тому вона уразлива на втручання з боку Росії, як це вона зробила два роки тому, і що президент не готовий визнати цю реальність. І що це була атака із несподіваного раніше напрямку, що вимагє надзвичайних заходів з боку президента.

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