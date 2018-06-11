Українська діаспора в США планує голодний страйк на знак солідарності з Сенцовим

Український конгресовий комітет Америки закликає охочих приєднатися до заходу, запланованого на 13 червня

Український конгресовий комітет Америки (УККА) закликає усіх охочих, насамперед українську громаду закордоном, приєднатися до одноденного голодного страйку на знак солідарності із Олегом Сенцовим.

Акція запланована на середу, 13 червня – напередодні початку Чемпіонату світу з футболу у Росії.

Український режисер Олег Сенцов, політичний в’язень Кремля, голодує вже 29 днів. У понеділок правозахисниця Зоя Свєтова оприлюднила лист, якого отримала від Сенцова.

У ньому, Сенцов, зокрема, дякує за підтримку усім тим, хто став на його захист, але просить не зображати його жертвою.

«Я не програв і пощади не прошу. Я добре усвідомлював, на що йшов, за що опинився тут і ні про що не шкодую».

Він також процитував слова Д’Артаньяна з радянського фільму: «Подивимося, хто біля чиїх ботфортів врешті решт зігне свої коліна».

Дивіться також: Акція на підтримку Олега Сенцова пройшла в Парижі