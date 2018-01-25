В Криму говорити під запис бояться навіть прибічники Путіна - NPR

"Найбільше мене здивувало, що люди бояться говорити під запис, навіть якщо вони підтримували (анексію Криму – Г.А.), навіть якщо вони підтримують російського президента Путіна". Так описав свої враження від перебування в Криму кореспондент Національного громадського радіо США NPR Лусіан Кім.

"Основна скарга, яку я чув практично від усіх, з ким розмовляв, це те, що немає роботи, ціни зросли вдвічі через те, що припинилось наземне сполучення з Україною. Один водій мені навіть сказав, що хабарі зросли вдвічі", - повідомляє кореспондент.

Невиконання Путіним обіцянок економічного покращення життя в Криму викликає розчарування у населення, зазначив кореспондент.

"Мене здивувало, те, що я зустрів одну молоду людину в Симферополі. Він сказав, що голосував на референдумі, який не було визнано жодною іншою країною, але він голосував на тому референдумі за приєднання до Росії. Тепер він дуже незадоволений і хоче поїхати. Йому не подобається нестача політичної свободи, нестача економічних можливостей, але він у меншості.

Більшість кримчан підтримували анексію і продовжують підтримувати її. Люди говорили мені, що в Україні було б гірше, адже вона може бути достатньо нефункціональною, або вони дивляться на війну у Східній Україні і говорять: "хоч цього у нас немає", - повідомив кореспондент.

Кім також зазначив, що навіть критики анексії кажуть, що не все так погано і вказують на інвестиції до дитячих садків, шкіл, доріг та лікарень, електростанцій. "Крим – це проект престижу для Путіна", - наголошує кореспондент.

Особистість Путіна, на думку кореспондента, є важливим фактором. "Люди критикують рівень корупції, нестачу роботи, але, водночас, вони говорять, що готові голосувати за Путіна на виборах тому що він, як вони кажуть, "знову поєднав Крим з Росією, виконавши історичну місію".

Кім не очікує швидкого повернення Криму до України через "повну аполітичність населення".

"Люди не є особливо проукраїнськими, тому що після отримання Україною незалежності, після розвалу Радянського Союзу, держава Україна провадила достатньо недолугу політику для розбудови ідентичності в Криму і відданості державі", - зазначав кореспондент.

До того ж, "Росія дуже старається зробити цей процес незворотнім. В Криму потужно розвиваються військові сили, Росія також поспішає завершити міст, поєднавши Крим з Росією і вони сподіваються, що це вирішить певні логістичні проблеми і дозволить знизити ціни", - переконаний кореспондент.

Дивіться також: Американський блогер: Україна має прекрасне майбутнє, якщо...

​