Українці надто заняті виживанням, щоб помітити ріст ВВП - експерт Carnegie

Більшість українців не відчувають зростання ВВП. Це не питання поінфоромваності про події, а питання заклопотаності людей власним виживанням

Громадяни України надто заклопотані власним виживанням, щоб звертати увагу на зростання ВВП держави. Про це у Twitter заявив експерт аналітичного центру Carnegie Endowment for International Peace Балаш Ярабік, який нещодавно побував в Україні.

Коментар Ярабіка прозвучав у відповідь на слова посла Канади в Україні Романа Ващука, який висловив думку, що загалом низька підтримка політичних партій та виконавчої влади з боку українців може бути зумовлена тим, що громадян України неадекватно інформують про становище економіки.

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Інший учасник дискусії, директор "Центру економічної стратегії" Гліб Вишлінський, відзначив, що довіра до уряду зменшується попри стабілізацію економіки країни.

"Більшість українців не відчувають зростання ВВП. Це не питання поінфоромваності про події, а питання заклопотаності людей власним виживанням", - заявив у відповідь на аргументи про зростання економіки Ярабік.

"Інтерфакс-Україна" повідомив цього тижня, що Світовий банк поліпшив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2018 році з 3% до 3,5%, а в 2019 році – з 3% до 4%. Банк також зауважив, що поліпшив оцінку зростання української економіки в 2016 році з 1% до 2,3%, зберігши прогноз на поточний рік на рівні 2%.

Раніше, після відвідин столиці України - Києва, експерт відзначив "у місті чимало позитивних змін, але щоб ними насолодитись необхідні гроші".

Тоді ж він заявив, що головною проблемою України вважає "стандарти життя".

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