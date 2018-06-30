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Наука і технології

Ілон Маск показав роботизовану збірку Tesla Model 3

Фото, зроблене компанією SpaceX 6 грудня 2017 р., показує автомобіль Tesla поруч із частиною ракети Falcon Heavy на мисі Канаверал, штат Флорида.

Протягом кількох днів генеральний директор Tesla Ілон Маск оприлюднив деякі фотографії з різних місць на фабриці на своїх сторінках у соціальних мережах Instagram і Twitter.

Маск показав майстерню, де фарбують автомобілі:

І навіть деякі екземпляри Model 3, що фарбують у майстерні:

Генеральний директор також поділився зображеннями виробництва сидінь – те, що Tesla запровадила кілька років тому:

Маска також продемонстрував велику партію приводів Tesla:

Нарешті, Маск поділився відео, на якому, схоже, зображена зварювальна станція, де півдесятка роботів працює на частинах шасі транспортних засобів:

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