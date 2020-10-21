В МВФ пояснили, чому покращили оцінку української економіки і нагадали про ризики другої хвилі пандемії

МВФ покращив оцінки падіння української економіки з мінус 8,2% в 2020 році, за оцінками оприлюдненими у червні, до мінус 7,2% за оцінками в жовтні у зв‘язку зі швидшим, ніж очікувалось, відновленням української економіки, заявив Директор європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер відповідаючи на питання журналіста під час брифінгу для преси в середу.

«Це відображує кращі результати в другому кварталі, ми бачили швидше відновлення роздрібної торгівлі та споживання, ніж очікували і тому покращили прогноз, порівняно з оцінками у червні», - заявив Креммер.

Він підкреслив, що ризики залишаються назвичайно високими. «Потрібно прослідкувати за розвитком другої хвилі [коронавірусу], яким буде вплив на економіку та фінансовий стан корпорацій і ми за цим слідкуємо», - заявив Креммер. Посадовець також запевнив, що МВФ тісно співпрацює з українським урядом над виконанням умов програми Фонду.

Загалом, за оцінками МВФ, падіння ВВП в Європі складе 7% в 2020 році, що є найбільшим падінням з часів Другої світової війни.

Економічне відновлення в Європі буде нерівномірним і тривалим, прогнозує Фонд. В 2021, за прогнозами Фонду, ВВП зросте на 4,7%. Більшість європейських країн вийдуть на рівень ВВП 2019 року лише в 2022-2023 роках, зауважив Креммер.

Креммер закликав європейські країни продовжувати програми підтримки економіки і під час другої хвилі поширення COVID-19, яка наразі спостерігається в Європі.

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