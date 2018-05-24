Санкції США проти Дерипаски змусили "Русал" змінити керівництво і просити допомоги у держави

Виконавче керівництво російської компанії - виробника алюмінію "Русал" повідомило, що з компанії підуть керівник та семеро членів правління. Це – частина стратегії компанії з переконання США зняти з неї санкції.

Одночасно, російський олігарх Олег Дерипаска, пов'язаний з "Русал", звернувся до російського уряду з проханням про закупівлю алюмінію у компанії, повідомляє Reuters, посилаючись на інформацію від неназваного високопосадовця уряду Росії.

В своїй заяві на Гонконгській біржі, "Русал" висловив припущення, що міжнародні фінансові інституції, ймовірно, припинять зв'язки з групою, якщо санкції США не буде знято, або не буде надано спеціальний дозвіл Міністерства фінансів США.

"Можливості з надання фінансів групі на комерційно виправданій основі будуть дуже обмеженими, - йдеться в заяві. – Компанія, можливо, не зможе підтримувати показники діяльності на певному рівні, який потрібен для обслуговування ти виплати боргів, і це може призвести до того, що поточні кредитори вимагатимуть пришвидшеної виплати".

США запровадили санкції проти Дерипаски та "Русалу" 5 квітня. Санкції зробили неможливим для компаній, які мають зв'язки з США, продовжувати купувати метал "Русалу". Це призвело до зростання цін на алюміній до найвищого рівня майже за сім років через занепокоєння компаній про можливий дефіцит поставок.

"Русал" поновив поставки алюмінію деяким клієнтам минулого тижня, після оголошення про подовження кінцевого строку для компаній з припинення зв’язків в рамках дотримання американських санкцій.

Читайте докладніше: США продовжили перехідний період для ряду санкцій стосовно Дерипаски

Намагаючись отримати допомогу від держави, Дерипаска також подав запит на державну підтримку для автовиробника "ГАЗ", який також перебуває під санкціями США, і подав на кредити для "Русал" до "Промсвязбанку" - кредитора, який наразі перебуває під контролем Центрального банку Росії, повідомляє Reuters з посиланням на джерело в уряді.

Основний акціонер "Русал" - "En+", заявив 18 травня, що Дерипаска пішов у відставку з посади голови правління компанії.

Дивіться також: ​Інтерв'ю Луценка: про зустріч Трампа з Порошенком, Манафорта та боротьбу з корупцією