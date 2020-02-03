Іран не хоче розслідувати збиття літака спільно з Україною через "витік" аудіорозмови диспетчера й пілота

Посадовець авіаційної служби Ірану Гассан Резаїфар заявив, що "витік" аудіозапису розмови іранського пілота та диспетчера про збитий літак МАУ "змушує" їх більше не ділитися інформацією щодо розслідування з українською стороною.

Увечері 2 лютого телеканал "1+1" оприлюднив запис розмови між диспетчером аеропорту Тегерана і другим пілотом літака іранської компанії "Aseman Airlines" зранку 8 січня. Цього дня Іран збив літак "Міжнародних авіаліній України" рейсу PS752, який повертався до Києва. На записах іранський пілот розповідає, що бачить світло від ракети і вибух.

В Ірані засудили публікацію записів і додали, шо це була частина конфіденційного звіту: "Цей вчинок українців призвів до того, що ми більше не ділитимемося з ними жодними доказами".

У понеділок в РНБО заявили, що очікують від Тегерана дотримання міжнародного права в розслідуванні катастрофи літака. Як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, Київ готовий співпрацювати з Іраном, зокрема, і в питанні дослідження "чорних скриньок".

"Сьогодні комісія з розслідування причин катастрофи продовжує роботу та працює в штатному режимі, ми на постійному зв’язку з нашими колегами, які перебувають в Ірані. Позиція України залишається незмінною: ми наполягаємо на всебічному та повному розслідуванні всіх обставин катастрофи й виплаті відповідних компенсацій сім’ям загиблих, згідно з нормами міжнародного права", – цитує Данілова пресслужба РНБО.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю "1+1" заявив: "Іранська сторона знала від самого початку, що наш літак збила ракета, це їм було відомо вже на момент збиття".

Внаслідок авіакатастрофи літака загинули всі 176 людей на борті. Серед них – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

11 січня Іран після кількох днів заперечень офіційно визнав свою вину за ненавмисне збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке вважають помилковим. Офіційний Тегеран взяв на себе повну відповідальність.

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