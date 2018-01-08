Президент Ірану Гассан Роугані: народ має право критикувати всіх офіційних осіб

Президент Ірану Гассан Роугані заявив у понеділок, що всі офіційні особи можуть бути піддані критиці, а протестувальники незадоволені з приводу економічних питань. Роугані також закликав до скасування заборони на соціальні мережі.

Коли приблизно два тижні тому в Ірані розпочалися протести, уряд запровадив обмеження на соціальні мережі, включно з Інстаграмом і Телеграмом. В неділю влада скасувала заборону на Інстаграм, але Телеграм далі заблокований.

Заступник голови юридичного органу Гамід Шагріарі заявив у понеділок, що провідні керівники «недавніх заворушень уже арештовані і що їм загрожує суворе покарання.

Це були найбільші антиурядові протести в Ірані з 2009 року. Протестувальники висловлювали незадоволення з приводу безробіття і збільшення цін на продовольство, а також закликали уряд до проведення реформ. Проте інші групи демонстрантів підтримували політику уряду.

Щонайменше 21 особа загинула і сотні були арештовані.

Іранські лідери у відповідальності за заворушення звинувачують уряди іноземних країн, головно Сполучених Штатів і Саулівської Аравії, які, мовляв, підбурюють до заворушень.

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф заявив у понеділок, що іранський народ має право влаштовувати протести і натякнув, що США та їх союзники на Близькому Сході такого права не мають. Він також сказав на конференції у Тегерані з питань безпеки, що жодна країна не може створити безпечні умови, якщо вона створює небезпеку для інших країн.

У п’ятницю на вимогу Сполучених Штатів відбулося екстрене засідання Ради Безпеки ООН для обміркування ситуації в Ірані.

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