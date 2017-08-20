В Іспанії вшановують пам’ять жертв терактів

В Іспанії вшанували пам’ять жертв терактів, в результаті яких загинуло 15 осіб і понад 120 отримали поранення.

У неділю король Феліп-шостий та королева Летиція взяли участь у молебні за загиблими в Барселоні та Камбрільсі. На молитовній службі були присутні президент Каталонії та прем’єр-міністр Іспанії.

Серед жертв був і громадянин США Джеред Такер. Джеред, зі своєю дружиною Гайді, приїхав в Іспанію відсвяткувати першу річницю подружнього життя.

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