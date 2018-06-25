"Народжений Трампом" - всі плітки про першу родину США в одній книзі

Батько, який проводив час із дітьми на своїх умовах, коли йому було зручно і брав із собою дітей на поле для гольфу й будівельні майданчики, навчаючи їх не довіряти нікому, включаючи власного тата.

Так 45-го президента США Дональда Трампа описано у новій книзі "Born Trump: Inside America's First Family" - "Народжений Трампом: погляд зсередини на першу родину США".

Це не перша книга про американського президента, але перше видання присвячене його особистому життю та родині. Особливу увагу авторка Емілі Джейн Фокс приділила доньці Іванці та синам Еріку й Дональду Молодшому.

Емілі Фокс, яка зараз працює у гламурному виданні Vanity Fair, починала свою кар'єру, як практикантка у Білому домі і провела більшу частину виборчої кампанії 2016 року, слідкуючи за Іванкою Трамп і так званим "одним відсотком" - стільки людей у США контролюють понад половину всіх статків країни.

Фокс стверджує, що Дональд Трамп не проводив багато часу зі своїми п'ятьома дітьми від трьох шлюбів, "але емоційний зв'язок між ними був дуже сильний".

Навіть до народження своєї першої дитини, Дональда Молодшого, президент казав своїм друзям, що мріє мати принаймні п'ятеро дітей, щоб було більш вірогідно, що принаймні одна дитина виросте такою, як він. І зрештою, кожен із синів і дочок Трампа успадкував щось від батька, твердить авторка книги.

Іванка - медіа-зірка, досвідчений і вправний менеджер, вміло й акуратно вміє себе промотувати.

Дональд Молодший, схоже, сперечається із батьком найбільше, тим не менш, постійно повторює його помилки.

Ерік перебрав на себе велику частину сімейного бізнесу з нерухомості, але має більш незалежний норов.

Тіффані виросла, більшою мірою, далеко від батька, вона успадкувала іншу батькову рису - аутсайдера, й поєднує у собі нахабність і невпевненість у собі.

Джаред Кушнер, чоловік Іванки й радник президента, привніс до цієї непростої родини свої власні сімейні проблеми й персональні амбіції.

Найменшому синові Трампа - Беррону - лише 12 років, це єдина спільна дитина із його третьою дружиною, першою леді Меланією Трамп.

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