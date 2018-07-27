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Студия Вашингтон. Трамп готовий приїхати до Путіна в Москву
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14:30 - 14:50
Вікно в Америку. Скільки заробляють депутати у США і чому не прогулюють засідань.
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США
Ріст американської економіки – найшвидший за майже чотири роки. Відео
1 годину тому
Голос Америки
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Міністерство торгівлі США звітує про економічні перемоги
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