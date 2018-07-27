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США

Ріст американської економіки – найшвидший за майже чотири роки. Відео

  • Голос Америки
Ріст американської економіки – найшвидший за майже чотири роки. Відео
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Міністерство торгівлі США звітує про економічні перемоги

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