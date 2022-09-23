США кілька місяців непублічно попереджають Росію про можливі наслідки ядерного удару, - медіа. Що кажуть експерти про загрозу ядерної війни?

Представники Сполучених Штатів протягом кількох місяців непублічно застерігають Росію проти використання ядерної зброї й повідомляють про можливі наслідки таких дій. Про це пише газета The Washington Post із посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, ці приватні меседжі лише підсилюють публічні заяви президента США Джо Байдена про неприпустимість використання ядерного арсеналу. Водночас, "адміністрація Байдена загалом вирішила зберегти застереження про наслідки ядерного удару навмисно розпливчастими (deliberately vague - ред.), щоб Кремль непокоївся про те, як Вашингтон може відповісти", - додає видання й зауважує, що Кремль на тлі війни в Україні продовжує ескалацію ядерної риторики.

Офіційні заяви США, НАТО, України та Росії

адміністрація Байдена загалом вирішила зберегти застереження про наслідки ядерного удару навмисно розпливчастими

Не ясно, чи Сполучені Штати відправляли якісь нові повідомлення після телезвернення президента Росії Володимира Путіна 21 вересня, коли він заявив, що "за загрози територіальної цілісності Росії ми використовуємо всі методи, включаючи ядерну зброю".

Ці слова Путіна президент Байден у зверненні до учасників 77-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй назвав "безвідповідальними" ядерними погрозами і закликав зробити все, щоб відвернути загрозу ядерної війни.

У п'ятницю 23 вересня генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю CNN заявив, що Росія знає, що використання ядерної зброї в Україні матиме "серйозні наслідки". "Я не буду уточнювати, як ми будемо реагувати, це залежить від того, яку зброю масового ураження вони можуть застосувати, – сказав він і додав. - Ймовірність будь-якого застосування ядерної зброї все ще низька, але потенційні наслідки настільки великі, тому ми повинні сприймати це серйозно. І риторика, погрози, які президент Путін озвучує, знову і знову посилюють напруженість, є небезпечними та безрозсудними".

Ймовірність будь-якого застосування ядерної зброї все ще низька, але потенційні наслідки настільки великі, що мусимо сприймати це серйозно

Тим часом, заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков заявив, що "Москва нікому не загрожує ядерною зброєю", але попереджає про ризик втручання країн Заходу у війну на боці України, пише "Радіо Свобода".

При цьому напередодні заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв написав у Telegram, що після проведення "референдумів" в окупованих районах України для захисту "території" Росії "можуть бути використані не лише мобілізаційні можливості, а й будь-яка російська зброя, включаючи стратегічну ядерну та зброю на нових засадах". Раніше "Голос Америки" повідомляв, що міжнародна спільнота засудила заяви Кремля про проведення фіктивних "референдумів" на непідконтрольних Україні територіях і відмовилась визнавати результати таких "плебісцитів".

Вибух тактичної ядерної зброї матиме вплив не тільки на Україну, а й на регіон Чорного моря

Українська влада вважає, що президент Росії Володимир Путін всерйоз розглядає можливість ядерної війни. "Можливо, що Росія застосує ядерну зброю проти України. Вони спробують зупинити нашу наступальну активність та знищити нашу державу", - заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький для ITV News. Він додав, що "вибух тактичної ядерної зброї матиме вплив не тільки на Україну, а й на регіон Чорного моря".

Що кажуть оглядачі?

Про ймовірність того, що Кремль дійсно використає ядерну зброю і якою може бути відповідь Білого дому, Washington Post запитав кількох експертів у США.

наслідки навіть так званої "обмеженої ядерної війни" будуть абсолютно катастрофічними

Метью Креніг, професор університету Джорджтаун, припускає, що у відповідь на лімітований ядерний удар в Україні з боку Росії США можуть завдати точкового удару у відповідь, проте це навряд чи означатиме початок ядерної війни.

Натомість Джеймс Ектон із Фонду Карнеґі за міжнародний мир сумнівається, що Путін радше вдаватиметься до ядерних погроз, аніж серйозно розглядає можливість застосувати ядерну зброю.

Деріл Кімбалл з Асоціації з контролю над озброєнням зазначив, що у будь-якому випадку "наслідки навіть так званої "обмеженої ядерної війни" будуть абсолютно катастрофічними".

Опитані "Радіо Свобода" експерти з приводу "ядерного шантажу" Путіна також розходяться в думках. Вільям Померанц з Інституту Кеннана вважає, що застосування Росією ядерної зброї внаслідок невдалого для неї ходу війни проти України не можна виключити, оскільки Путін вже близький до використання загрози ядерного зараження через удари по Запорізькій АЕС у своїх цілях.

Використання тактичної ядерної зброї в Україні не принесе Кремлю жодної тактичної чи стратегічної вигоди

Але Стівен Бланк з Філадельфійського Інституту зовнішньополітичних досліджень вважає інакше, адже "використання тактичної ядерної зброї в Україні не принесе Кремлю жодної тактичної чи стратегічної вигоди, але різко підвищить ймовірність відповіді з боку країн НАТО".

Публіцист Девід Саттер також каже: "Загроза застосування Росією тактичної ядерної зброї поки що змушує Захід утримуватися від постачання Києву найефективніших озброєнь. Застосування ядерної зброї напевно призведе щонайменше до скасування цих обмежень".

"Голос Америки" повідомляв раніше, що ймовірність ядерної війни згадувалась різноманітними аналітиками в оцінці сценаріїв розвитку чи закінчення російської війни в Україні незадовго після початку повномасштабного наступу РФ 24 лютого.

У статті використано матеріали Washington Post, "Радіо Свобода", ITV News, CNN