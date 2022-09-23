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США кілька місяців непублічно попереджають Росію про можливі наслідки ядерного удару, - медіа. Що кажуть експерти про загрозу ядерної війни?
Представники Сполучених Штатів протягом кількох місяців непублічно застерігають Росію проти використання ядерної зброї й повідомляють про можливі наслідки таких дій. Про це пише газета The Washington Post із посиланням на власні джерела.
За інформацією видання, ці приватні меседжі лише підсилюють публічні заяви президента США Джо Байдена про неприпустимість використання ядерного арсеналу. Водночас, "адміністрація Байдена загалом вирішила зберегти застереження про наслідки ядерного удару навмисно розпливчастими (deliberately vague - ред.), щоб Кремль непокоївся про те, як Вашингтон може відповісти", - додає видання й зауважує, що Кремль на тлі війни в Україні продовжує ескалацію ядерної риторики.
Офіційні заяви США, НАТО, України та Росії
адміністрація Байдена загалом вирішила зберегти застереження про наслідки ядерного удару навмисно розпливчастими
Не ясно, чи Сполучені Штати відправляли якісь нові повідомлення після телезвернення президента Росії Володимира Путіна 21 вересня, коли він заявив, що "за загрози територіальної цілісності Росії ми використовуємо всі методи, включаючи ядерну зброю".
Ці слова Путіна президент Байден у зверненні до учасників 77-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй назвав "безвідповідальними" ядерними погрозами і закликав зробити все, щоб відвернути загрозу ядерної війни.
У п'ятницю 23 вересня генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю CNN заявив, що Росія знає, що використання ядерної зброї в Україні матиме "серйозні наслідки". "Я не буду уточнювати, як ми будемо реагувати, це залежить від того, яку зброю масового ураження вони можуть застосувати, – сказав він і додав. - Ймовірність будь-якого застосування ядерної зброї все ще низька, але потенційні наслідки настільки великі, тому ми повинні сприймати це серйозно. І риторика, погрози, які президент Путін озвучує, знову і знову посилюють напруженість, є небезпечними та безрозсудними".
Ймовірність будь-якого застосування ядерної зброї все ще низька, але потенційні наслідки настільки великі, що мусимо сприймати це серйозноЄнс Столтенберг
Тим часом, заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков заявив, що "Москва нікому не загрожує ядерною зброєю", але попереджає про ризик втручання країн Заходу у війну на боці України, пише "Радіо Свобода".
При цьому напередодні заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв написав у Telegram, що після проведення "референдумів" в окупованих районах України для захисту "території" Росії "можуть бути використані не лише мобілізаційні можливості, а й будь-яка російська зброя, включаючи стратегічну ядерну та зброю на нових засадах". Раніше "Голос Америки" повідомляв, що міжнародна спільнота засудила заяви Кремля про проведення фіктивних "референдумів" на непідконтрольних Україні територіях і відмовилась визнавати результати таких "плебісцитів".
Вибух тактичної ядерної зброї матиме вплив не тільки на Україну, а й на регіон Чорного моряпредставник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький
Українська влада вважає, що президент Росії Володимир Путін всерйоз розглядає можливість ядерної війни. "Можливо, що Росія застосує ядерну зброю проти України. Вони спробують зупинити нашу наступальну активність та знищити нашу державу", - заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький для ITV News. Він додав, що "вибух тактичної ядерної зброї матиме вплив не тільки на Україну, а й на регіон Чорного моря".
Що кажуть оглядачі?
Про ймовірність того, що Кремль дійсно використає ядерну зброю і якою може бути відповідь Білого дому, Washington Post запитав кількох експертів у США.
наслідки навіть так званої "обмеженої ядерної війни" будуть абсолютно катастрофічнимиДеріл Кімбалл з Асоціації з контролю над озброєнням
Метью Креніг, професор університету Джорджтаун, припускає, що у відповідь на лімітований ядерний удар в Україні з боку Росії США можуть завдати точкового удару у відповідь, проте це навряд чи означатиме початок ядерної війни.
Натомість Джеймс Ектон із Фонду Карнеґі за міжнародний мир сумнівається, що Путін радше вдаватиметься до ядерних погроз, аніж серйозно розглядає можливість застосувати ядерну зброю.
Деріл Кімбалл з Асоціації з контролю над озброєнням зазначив, що у будь-якому випадку "наслідки навіть так званої "обмеженої ядерної війни" будуть абсолютно катастрофічними".
Опитані "Радіо Свобода" експерти з приводу "ядерного шантажу" Путіна також розходяться в думках. Вільям Померанц з Інституту Кеннана вважає, що застосування Росією ядерної зброї внаслідок невдалого для неї ходу війни проти України не можна виключити, оскільки Путін вже близький до використання загрози ядерного зараження через удари по Запорізькій АЕС у своїх цілях.
Використання тактичної ядерної зброї в Україні не принесе Кремлю жодної тактичної чи стратегічної вигодиСтівен Бланк з Філадельфійського Інституту зовнішньополітичних досліджень
Але Стівен Бланк з Філадельфійського Інституту зовнішньополітичних досліджень вважає інакше, адже "використання тактичної ядерної зброї в Україні не принесе Кремлю жодної тактичної чи стратегічної вигоди, але різко підвищить ймовірність відповіді з боку країн НАТО".
Публіцист Девід Саттер також каже: "Загроза застосування Росією тактичної ядерної зброї поки що змушує Захід утримуватися від постачання Києву найефективніших озброєнь. Застосування ядерної зброї напевно призведе щонайменше до скасування цих обмежень".
"Голос Америки" повідомляв раніше, що ймовірність ядерної війни згадувалась різноманітними аналітиками в оцінці сценаріїв розвитку чи закінчення російської війни в Україні незадовго після початку повномасштабного наступу РФ 24 лютого.
У статті використано матеріали Washington Post, "Радіо Свобода", ITV News, CNN
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- Голос Америки
Посол США відреагувала на початок "фіктивних референдумів"
"Донецьк, Луганськ, Запоріжжя, Херсон і Крим – це Україна. Ніякі фіктивні "референдуми" цього не змінять", - твітує посол США в Україні Бріджит Брінк.
У п’ятницю російська окупаційна влада розпочала проведення так званих "референдумів" у контрольованих Росією регіонах України. Україна, НАТО та союзники висловили обурення діями Кремля і назвали це незаконною спробою анексувати території та ескалацією.
Звертаючись до Ради Безпеки ООН в четвер держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що "зусилля Росії із анексії ще більшої української території є ще однією ескалацією а також запереченням дипломатії".
НАТО засудило так звані "референдуми" в заяві, виданій в п'ятницю і заявило, що союзники по НАТО не визнають "незаконну і неправову" анексію Криму а також окупованих Росією територій України.
"Шахрайські референдуми в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях України не мають легітимності і є зухвалим порушенням Статуту ООН", - йдеться в заяві.
Результат цих "референдумів" напевно відомий заздалегідь, написала у Twitter посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс. Вона назвала це так зване голосування "вправою для ЗМІ, спрямованою на те, щоб проводити подальше незаконне вторгнення Росії".
МЗС Швейцарії викликало посла Росії в країні, щоб висловити обурення через так звані "референдуми", повідомляє відомство. Через такі дії, Швейцарія розгляне можливість приєднатись до нових санкцій ЄС проти Росії.
- Голос Америки
Держсекретар США нагадав китайському міністру про наслідки підтримки Росії
Держсекретар США Ентоні Блінкен у розмові з міністром закордонних справ Китаю Ваном Ї наголосив на тому, що США засуджують війну Росії проти України і нагадав про наслідки, які можуть настати, якщо КНР підтримуватиме вторгнення Москви до суверенної держави, повідомили в Держдепі за результатами зустрічі.
Блінкен також наголосив на необхідності зберігати відкриті канали спілкування і відповідально ставитись до двосторонніх відносин, "особливо в часи напруги". "Він підкреслив, що Сполучені Штати прагнуть зберігати мир та стабільність в Тайванській протоці, відповідно до довготривалої політики одного Китаю", - йдеться в повідомленні Держдепу.
Зустріч відбулась на полях засідання Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку.
Напередодні Блінкен та Ї виступили з промовами на засіданні Ради Безпеки ООН. Блінкен різко засудив агресію Росії а також так звані "референдуми", спрямовані на спробу анексії української території Росією.
Ван Ї висловив занепокоєння через війну в Україні і заявив, що "потрібно поважати суверенітет та територіальну цілісність всіх країн" а також принципи Статуту ООН.
Минулого тижня у Вашингтоні відбувся з'їзд Міжпарламентського альянсу стосовно Китаю. Делегати 30 країн говорили про те, що перемога України у війні може відвернути війну Китаю проти Тайваню.
«Якщо ми доведемо, що можемо виграти цю війну [війну Росії проти України] об’єднатись, якщо ми доведемо, що не схилимось перед Росією, це означає, що Китай може переглянути плани вторгнутись на Тайвань. Ми показуємо США, що мусимо допомагати Україні не просто тому, що так правильно зі здорового глузду та сумління, але це прагматичний вибір – щоб уникнути війни через сім років», - заявилв учасниця з'їзду депутат литовського Сейму Довіле Шакалене в коментарі Голосу Америки.
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Конгресмени США закликають Байдена ініціювати виключення РФ із Радбезу ООН
Сполучені Штати мають домагатись виключення Росії із Ради Безпеки ООН, вважають в американському Конгресі. Законодавці готові переконувати адміністрацію Білого Дому порушити це питання.
"Я буду закликати до цього. І моя колега, конгресвумен Марсі Каптур також закликатиме до цього. Це буде двопартійне звернення співголів групи підтримки України в Конгресі - назавжди виключити Росію із Ради Безпеки та взагалі з ООН".Браян Фіцпатрік, конгресмен-республіканець, штат Пенсильванія
Про це в інтерв'ю Голосу Америки розповіли як представники Демократичної так і Республіканської партій США.
Так за словами конгресмена-республіканця від 1-го виборчого округу в штаті Пенсильванія Браяна Фіцпатріка, члени групи підтримки України в Конгресі планують відповідне двопартійне звернення.
"Я буду закликати до цього. І моя колега, конгресвумен Марсі Каптур також закликатиме до цього. Це буде двопартійне звернення співголів групи підтримки України в Конгресі - назавжди виключити Росію із Ради Безпеки та взагалі з ООН. Це сором для цієї організації. Країна, чиє військо та уряд активно здійснюють найгіршу форму геноциду, в цю саму мить поки ми розмовляємо, має членство у Раді Безпеки ООН", - заявив Фіцпатрік у коментарі для Голосу Америки.
Фіцпатрік вважає, що виключення РФ із Радбезу ООН у нинішній ситуації є правильним кроком і американські законодавці будуть наполягати на його виконанні.
"Це смішно, і відверто кажучи, це навіть не повинно бути темою обговорення. Той факт, що це сприймають як малоймовірну можливість, погано говорить про ООН. Я думаю, що їм час навести порядок у своїй організації. Їм потрібно робити те, що очевидно є правильним, і буде тиск з боку кількох законодавців на Капітолійському пагорбі, щоб це сталося", - додав конгресмен від Республіканської партії.
"Я думаю, що Путін здатний на усе що завгодно. З огляду на існування таких загроз, ми мусимо зробити те, що необхідно. Якщо не зараз, то коли? Якщо це не є достатньою загрозою, то що є?"Майк Квіґлі, конгресмен-демократ, штат Іллінойс
Конгресмен-демократ від 5-го виборчого округу штату Іллінойс Майк Квіглі, також підтримує виключення Росії із Радбезу та наголошує, що сьогодні Москва шантажує всю міжнародну спільноту, тримаючи у своїх руках найбільшу атомну електростанцію в Європі на території України.
"Авжеж! Путін грає в найнебезпечнішу гру з атомними електростанціями в Україні. Як сказав президент Зеленський, наслідки можуть бути у шість разів більшими за Чорнобиль. Якщо недостатньо того, що президент Путін так погрожує і грає в цю жахливу, небезпечну гру. Якщо цього недостатньо, то я не знаю, що іще потрібно", - ділиться із Голосом Америки представник демократів у Палаті Представників Конгресу США.
Також, за словами Квіглі, не варто недооцінювати і російські погрози щодо використання тактичної ядерної зброї. Усе це за словами конгресмена є чіткими сигналами для виключення РФ із Радбезу вже зараз.
"Чи вважаю я, що окрім погроз щодо атомних електростанцій Путін здатний застосувати принаймні тактичну ядерну зброю? Я думаю, що він здатний на все що завгодно. З огляду на існування таких загроз, ми мусимо зробити те, що необхідно. Якщо не зараз, то коли? Якщо це не є достатньою загрозою, то що є?" - наголошує Квіглі.
Напередодні, у своєму виступі в рамках 77-ї Генеральної асамблеї ООН, президент США Джо Байден також закликав реформувати Раду Безпеки. Однак, у виступі американського лідера не йшлося про виключення постійних членів Радбезу, а навпаки він говорив про розширення її складу.
Байден закликав зробити цю установу більш інклюзивною і наголосив на відданості США принципам Статуту ООН. "І тому США також підтримують збільшення кількості як постійних, так і непостійних членів Ради. Це включає постійні місця для тих країн, які ми давно підтримуємо, і постійні місця для таких країн, як Африка, Латинська Америка та Карибські країни", - вказав він.
Водночас, Байден наголосив, що "постійний член Ради Безпеки ООН вторгся до свого сусіда, намагаючись стерти з карти суверенну державу. Росія безсоромно порушила основні принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй — немає нічого важливішого, ніж чітка заборона країнам захоплювати територію свого сусіда силою".
Щодо застосування вето в Радбезі ООН, за словами Байдена постійні члени мають не зловживати цим привілеєм.
"Члени Ради Безпеки ООН, включаючи Сполучені Штати, повинні послідовно підтримувати та захищати Статут ООН і утримуватися від застосування права вето, за винятком рідкісних, надзвичайних ситуацій. Щоб гарантувати, що Рада залишається надійною та ефективною", - сказав американський лідер.
Реформу Ради Безпеки підтримав і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда. Звертаючись до Генеральної Асамблеї ООН у вівторок 20-го вересня, Кішіда заявив, що напад Росії, постійного члена ООН, на Україну, поставив під загрозу авторитет Ради Безпеки ООН. Кішида назвав це - "нападом на філософію та принципи Статуту ООН".
Він закликав повернутись до "ідеалів та принципів ООН і зібратись сили та мудрість а для цього - реформувати Раду Безпеки".
Наразі РБ ООН складається з п'яти постійних членів із правом вето – Китаю, Франції, Росії, США та Великобританії, а також 10 непостійних членів, які обираються ГА ООН на обмежений термін у 2-ва роки.
У четвер 20-го вересня Рада Безпеки ООН провела засідання на рівні міністрів закордонних справ присвячене підтримці миру та безпеки в Україні.
За результатами засідання не було затверджено жодної резолюції так як Росія, яка має право вето в РБ ООН, може заблокувати рішення, які засуджували би війну.
Дивіться також: Міністр Закордонних Справ України, Дмитро Кулеба: «Сьогодні кожен українець – це зброя, готова захищати Україну та принципи, закріплені в Статуті ООН».
Конгресмен Браян Фіцпатрік: «Це сором, що Росія має місце в Радбезі ООН». Відео
«Це сором. Країна, чиє військо та уряд здійснюють найгіршу форму геноциду, має місце у Радбезі ООН» - заявив конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік. З думкою погоджується і конгресмен-демократ Майк Квіглі: «Авжеж! Ми мусимо зробити те, що необхідно. Якщо не зараз, то коли?».
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