Три несподівані поради Україні щойно озвучив екс-високопосадовець Пентагону

Майкл Карпентер, голова аналітичного Центру Байдена при Пенсильванському університеті та колишній заступник помічника міністра оборони США озвучив три "дружні" поради, якими на його думку має скористатись Україна.

"Три дружні поради Україні:

1) припиніть затримувати створення антикорупційних судів;

2) надайте повноваження "Національному антикорупційному бюро України";

3) візміть під контроль Службу безпеки України", - твітує Карпентер у суботу.

Раніше заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девід Ліптон заявив, що створення антикорупційних судів є кроком у вірному напрямку.

"Зустрівся із лідерами "Центру протидії корупції". Боротьба із корупцією це непросто; Антикорупційний суд - це наступний крок у вірному напрямку", - відзначив Ліптон.

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