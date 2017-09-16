У Трампа зраділи, що до України прибуло вугілля із США

Міністр енергетики США Рік Перрі на своїй сторінці у Twitter повідомив, що до України прибула перша партія вугілля із США.

"Перша в історії партія термального вугілля із США прибула до України", - твітує Перрі.

Українські приватні й державні компанії вивчали можливість постачання вугілля зі США із 2014 року, від початку російської збройної агресії на сході України. Однак перша угода про постачання американського енергетичного вугілля з’явилася лише у 2017 року, після початку президентства Дональда Трампа у США та після початку урядової транспортної блокади окупованих територій Донбасу, звідки донедавна українська енергетика отримувала більшість вугілля антрацитової групи.

Так давайте накопаємо ще і повернемо шахтарів до роботи

Цього року Україною законтрактовані 700 тисяч тонн вугілля зі США. Упродовж 2018 року Україна планує закупити близько 2 мільйонів тонн американського вугілля, заявили в Мінерего.

В уряді США відзначали, що постачання вугілля до України є чудовою нагодою для американської вуглевидобувної промисловості і дозволить зберегти робочі місця у даній галузі.

У коментарях до повідомлення Перрі у Twitter окремі користувачі потішились за американських шахтарів.

"Так давайте накопаємо ще і повернемо шахтарів до роботи", - твітує один із користувачів.

"Ого! Це так круто! А ніхто не висвітлює цю інформацію", - твітує інший коментатор.

Із травня цього року в порту «Южний» було також розвантажено понад 220 тисяч тонн енергетичного вугілля з ПАР.

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