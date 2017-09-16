Ось чому навіть США важко знайти вірну відповідь на дії КНДР

Усе складніші ракетні та ядерні випробування Північної Кореї змушують Сполучені Штати та міжнародне співтовариство шукати план, як зупинити рух лідера КНДР Кім Чен Ина до ядерного статусу цієї країни.

Ракетні випробування у п'ятницю (ракета запущена КНДР перелетіла Японію) свідчать, що територія Сполучених Штатів Гуам перебуває в межах удару Північної Кореї - кажуть експерти.

Останній за часом пуск відбувся після іншого ядерного випробування КНДР. Повідомлялось, що йшлося про водневу бомбу, набагато потужнішу, ніж атомні бомби, які випробовували раніше.

У п'ятницю Північна Корея запустила те, що Тихоокеанське командування Сполучених Штатів назвало балістичною ракетою проміжної дальності (IRMB).

Ракета пролетіла над північним японським островом Хоккайдо перед тим, як упасти Тихий океан. Кажуть, що ракета пролетіла близько 3700 кілометрів і досягла максимальної висоти 770 кілометрів.

Це означає, що і острів Гуам, за 3400 кілометрів від Північної Кореї, знаходиться в зоні ураження, написав фізик Девід Райт у блозі для Союзу зацікавлених вчених.

Тим не менш, ракета, ймовірно, не зможе знищити базу ВПС «Андерсон» у Гуам, зауважив Райт.

Незважаючи на прогрес, аналітики відзначають, що Північна Корея все ще має над чим працювати перед тим, як зможе атакувати Сполучені Штати ядерною зброєю.

Проте швидкі темпи розробки КНДР міжконтинентальної балістичної ракети з ядерними озброєннями (ICMB) примушують США шукати шляхи обмежити програму.

«У нас закінчується час», – заявив радник із питань національної безпеки Макмастер у п'ятницю на брифінгу в Білому домі.

Цього тижня Рада Безпеки ООН ухвалила допоки найсильніші санкції проти Північної Кореї. Ними забороняється експорт текстилю з Північної Кореї та обмежується нею імпорт сирої нафти.

Але для того, щоб отримати підтримку Росії та Китаю, які мають право вето в Радбезі ООН, санкції були пом'якшені порівняно з початковою ціллю адміністрації Трампа – заборонити весь імпорт нафти та заморозити міжнародні активи уряду Північної Кореї та її лідера Кім Чен Уна.

Чи впровадження останніх санкцій матиме ефект залежить від того, чи зможуть Росія та Китай дотримуватися їх.

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