Секретна служба США відреагувала на заяви ЗМІ, що через Трампа їй не вистачає грошей на зарплати

Секретна служба США, яка займається охороною найвищих високопосадовців США, членів їх родин та іноземних лідерів, відреагувала на повідомлення ЗМІ, які раніше поширили інформацію про буцімто відсутність у Секретної служби коштів на виплату заробітної платні спіробітникам "у значній мірі через розмір родини президента Трампа та зусиль, необхідних для забезпечення безпеки численних резиденцій на Східному узбережжі США".

Матеріал під назвою "Секретна служба США вичерпує фінансування, щоб платити агентам, через часті подорожі Трампа та велику родину" у понеділок опублікувало американське видання USA Today.

У відповідь Секретна служба оприлюднила офіційну заяву директора даної агенції уряду США Рендольфа "Текса" Аллеса (Randolph "Tex" Alles - прим. ГА), яка, до певної мірі, спростувала інформацію поширену ЗМІ.

“Я надзвичайно пишаюсь важкою роботою, яку здійснюють чоловіки та жінки Секретної служби. Їх відданість обов'язку не має паралелей у правоохоронних службах уряду. Секретна служба має усі кошти, яких вона потребує, щоб відповідати усім вимогам, які накладаються нашою місією до кінця поточного фінансового року, та на виплати співробітникам за понаднормову роботу відповідно до вимог встановлених статутом", - йдеться у заяві.

"За оцінками Секретної служби близько 1 100 співробітників працюватимуть понаднормово та вийдуть за межі передбачених статутом виплат протягом календарного 2017-го року. Подібну ситуацію наша агенція вже переживала у 2016-му календарному році. Тоді її наслідком стало законодавство, яке дозволило агентам Секретної служби виходити за обмеження щодо заробітної платні, встановлені статутом. Щоб полагодити цю поточну, серйозну проблему, агенція протягом кількох місяців тісно співпрацює з Міністерством внутрішньої безпеки, президентською адміністрацією, щоб знайти рішення в межах законодавчої ініціатви", - відзначає заява.

"Паралельно з роботою, яка покликана забезпечити виплати нашим співробітникам за відпрацьовані години, Секретна служба продовжує вимогливий процес найму спеціальних агентів, офіцерів у формі та персоналу підтримки, щоб бути здатною відповісти на майбутні завдання. Закон США (Title 18 US Code 3056 - прим. ГА) деталізує вимоги щодо захисту президента, віце-президента та найближчих членів їх родин. Ця проблема не може бути приписана цілком вимогам щодо охорони нинішньої адміністрації США, а радше є продовдженням проблеми, яка існує майже 10 років через збільшення загального навантаження", - заявив директор Секретної служби США.

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