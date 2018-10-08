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Помпео: Кім погодився на проведення інспекції ядерного об'єкта

  • Голос Америки
Держсекретар Майк Помпео

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Держсекретар США Майк Помпео оголосив, що організація наступного саміту між президентом США Дональдом Трампом та лідером КНДР Кім Чен Ином "вже досить близько", - пише ABC News.

"Інколи цей останній дюйм важко пройти", - сказав Помпео журналістам.

Помпео та Кім досягли "значного прогресу" в "тривалому процесі" з денуклеаризації Північної Кореї і "продовжать досягати значного прогресу; ми просунулись далі, ніж будь-яка адміністрація за тривалий час", - сказав він.

Кім готовий запросити міжнародних експертів, щоб провести перевірку ядерного об'єкта, який Пхеньян планує розібрати в травні, повідомив Помпео.

"Значення має масштаб інспекції, - сказав головний дослідник Інституту стратегічний досліджень Асан, Шин Беом-чул в коментарі ABC News. - Побачимо, чи дозволить Північна Корея інспекторам взяти проби ґрунту на об'єкті Пундже-рі для детального аналізу, або просто підтвердити, що підрив об'єкта відбувся".

На цьому об'єкті було проведено шість ядерних випробувань з 2006 року, останній з яких був у вересні 2017 року.

Помпео заявив, що країни "проводитимуть обговорення вищого рівня на більш частій основі, - однак, - зрештою, деякі з цих масштабних, складних питань мають бути вирішені на рівні найвищих лідерів країн".

"Ми починаємо бачити першу хвилю дій стосовно домовленостей досягнутих в Сінгапурі", - заявив Стів Бігун, спецпредставник з Північної Кореї, який супроводжував Держсекретаря під час візиту.

Президент США Дональд Трамп відзначив прогрес у переговорах з КНДР і висловив сподівання на швидке проведення наступного саміту.

"Держсекретар Помпео мав гарну зустріч з Головою Кімом сьогодні в Пхеньяні. Досягнуто прогресу з домовленостей досягнутих на саміті в Сінгапурі! Я з нетерпінням очікую на можливість незабаром зустрітись з Кімом", - написав Трамп у Twitter.

У відповідь Кім "висловив свою готовність та відданість неодмінному досягненню значного прогресу у вирішенні питань, які становлять найбільше занепокоєння у світі і у досягненні цілей, визначених протягом минулих переговорів", - наголосило державне новинне агентство Північної Кореї KCNA, повідомляє ABC News.

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