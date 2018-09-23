Кокаїну на 18 мільйонів доларів знайшли в бананах, пожертвуваних у техаську в'язницю

Органи влади повідомляють, що в коробках бананів, які пожертвували в техаську в'язницю, виявили прихований кокаїн вартістю близько 18 мільйонів доларів.

Департамент кримінального правосуддя Техасу у дописі на сторінці в Facebook інформує, що наркотики були знайдені на двох піддонах бананів, які пожертвували через те, що вони були перестиглими. Коробки прибули в п'ятницю.

Департамент зазначає, що сержанти, які підняли коробки, знайшли згорток білої порошкової речовини під бананами. На місце події викликали представників митної служби США, а влада заявляє, що у 45 коробках бананів було виявлено 540 пакетів кокаїну.

Департамент повідомляє, що федеральні посадовці та також прикордонно-митна служба США проводять розслідування.

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