Син Трампа підтвердив зустріч з російським адвокатом і спроби отримати компромат на Клінтон

Дональд Трамп-молодший підтвердив, що зустрічався з пов’язаною з Кремлем юристкою, щоб отримати інформацію, яка могла б пошкодити кандидату від демократів Гілларі Клінтон

Старший син президента Трампа сказав у неділю, що невдовзі після того, як його батько заручився президентською номінацією від Республіканської партії, він зустрівся з російською юристкою, сподіваючись отримати інформацію, яка була б допоміжною для передвиборчої кампанії.

В оприлюдненій заяві Дональд Трамп-молодший підтвердив, що у червні 2016 року він мав зустріч з адвокатом, пов’язаним з Кремлем, нібито для отримання інформації, яка могла б пошкодити кандидату від демократів Гілларі Клінтон.

На цій зустрічі також були присутні зять Трампа Джаред Кушнер та тодійшій голова виборчої кампанії Пол Манафорт.

Молодший Трамп заявив, що його батько нічого не знав про цю зустріч.

За повідомленням газети The New York Times, коли сина президента вперше запитали про його розмови з юристкою Наталією Весельницькою він нічого не казав про політичну інформацію, яка могла б пошкодити Гілларі Клінтон. Проте в оприлюдненій в неділю заяві він підтвердив, що в ході зустрічі сподівалися отримати таку інформації від Весельницької.

«Після обміну компліментами жінка заявила, що вона мала інформацію про те, що особи, пов’язані з Росією, фінансують Національний комітет демократії та підтримують пані Клінтон», – цитує видання слова Трампа-молодшого.

«Її заяви були невизначеними, неоднозначними і не мали сенсу. Жодних деталей чи допоміжної інформації не було надано або навіть не було запропоновано. Було швидко зрозуміло, що у неї немає значущої інформації», - твердить син Трампа.

Трамп-молодший повідомив, що згодом у розмові йшлося про всиновлення російських дітей та ухвалений 2012 року «закон Магнітського».

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