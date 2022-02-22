"Світ стежить". Ситуацію навколо кроків Росії коментують американські законодавці, Білий дім, Дональд Трамп

"Світ стежить" за ситуацією в Україні. Заяву такого змісту оприлюднив лідер республіканців у Сенаті США Мітч МакКоннелл.

"Ми зобов'язані підтримати сміливих українців, які борються, аби захистити свій суверенітет. США та всі друзі України повинні забезпечити безперебійне постачання допомоги, включаючи озброєння, щоб допомогти українцям протистояти російській агресії", - йдеться у повідомленні сенатора.

У тексті звернення підкреслено: "Якщо він розгортатиме (escalates - ред.) війну проти України, Путін повинен заплатити набагато вищу ціну, ніж за свої попередні вторгнення до Грузії та України". Тож для цього МакКоннелл закликав для цього президента Джо Байдена "не гаяти часу, використовуючи свої наявні широкі повноваження".

Про те, що прийшов час змусити президента Путіна і Кремль розплачуватися за вторгнення в Україну та спробу перекроїти карту Східної Європи відповідно до капризів Москви заявив і сенатор-демократ Кріс Кунс.

А спікерка Палати представників демократки Ненсі Пелосі, як "Голос Америки" повідомляв раніше, сказала, що визнання Росією "ЛНР" і "ДНР" - "тонко завуальована спроба приховати явну атаку на суверенітет і територіальну цілісність України".

Раніше у Білому домі засудили дії Кремля і назвали їх "вторгненням", а промову Путіна - "нападом на саму ідею суверенної та незалежної України". Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також розцінив дії Росії як "вторгнення" і підкреслив, що "все свідчить про те, що Росія продовжує планувати повномасштабну атаку на Україну".

Ситуацію прокоментував і колишній президент США Дональд Трамп. Він зазначив, що "Росія стала дуже дуже багатою за адміністрації Байдена" через підвищення цін на нафту, а також розкритикував Білий дім за те, що "слабкі санкції [проти Кремля - ГА] - неважливі у порівнянні із захопленням країни і значної частини стратегічно розташованої землі".

Тим часом, президент Росії Володимир Путін заявив, що виступає за "демілітарізацію" України, відмову Києва від членства в НАТО, а також вимагає від Києва визнати анексію Криму. Він також заявив, що Мінські угоди не були дійсним дипломатичним рішенням задовго до визнання Москвою незалежності так званих "ЛНР" і "ДНР".

Між тим, на питання журналістів, чи Україна досі вважає чинними Мінські угоди після рішення Росії визнати "незалежними" частини областей України контрольовані підтримуваними Росією силами, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів, що Київ наразі вивчає це питання, однак віднині у переговорах фокусуватиметься на застосуванні Будапештського меморандуму.

"Де-факто Росія вийшла з Мінських угод, але, не ведучись на провокації Росії, ми своє подальше ставлення до Мінських угод визначимо додатково", - заявив очільник зовнішньополітичного відомства України.