Помпео відповів на звинувачення північнокорейців у висуванні "бандитських" вимог

Державний секретар США Майк Помпео відповів на звинувачення північнокорейців у тому, що його вимоги про ядерне роззброєння схожі на «бандитські вимоги». «Якщо ці вимоги бандитські, тоді весь світ – це банда», – сказав Помпео в інтерв'ю каналу Ей-Бі-Сі. Загалом же, держсекретар позитивно оцінив результати перемовин.

«Ми досягли прогресу по майже всіх головних питаннях…Я буду чітким, Північна Корея підтвердила свою відданість повному ядерному роззброєнню», - наголосив Помпео.

Напередодні Білий дім підтвердив, що Помпео мав зустрінутись, окрім північнокорейських високопосадовців, і з лідером країни Ким Чен Ином, але Помпео залишив півострів раніше, стверджуючи, що такої зустрічі не планувалось. Разом з тим, надходять супутникові знімки, які підтверджують, що Пхеньян продовжує розширювати свою ядерну програму.

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