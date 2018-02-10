Лідер Північної Кореї запросив президента Південної Кореї відвідати Пхеньян

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин запросив президента Південної Кореї відвідати Північну Корею у вигідному для нього часі.

Сестра лідера КНДР Кім Чен Ина – Кім Йо Чжон, особисто передала запрошення під час зустрічі в офіційній резиденції президента Мун Чже Іна Синьому домі.

«Нехай це станеться шляхом створення необхідних умов у майбутньому, сказав президент Південної Кореї Мун Чже Ін у відповідь на запрошення.

Однак опозиційні партії закликали до обережності і бажали знати дійсні наміри, передаючи запрошення до відвідин.

Офіційно, сестра Кім Чен Ина перебуває у Південній Кореї у складі високопоставленої делегації КНДР на Зимові Олімпійські ігри.

Однак у повідомленні агентства Yonhap було сказано, що вона «спеціальний посланник лідера Північної Кореї».

Кім Йо Чжон – перший член правлячої родини КНДР, яка відвідує Південну Корею з часу закінчення війни на Корейському півострові у 1950-1953 роках.

Вона високопоставлений член правлячої партії і головний радник свого брата.

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